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    «Сочи» объявил об аренде форварда «Спартака-2» Руденко с правом выкупа

    Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко официально стал игроком «Сочи».

    21-летний футболист взят в аренду до конца сезона-2020/21 с правом последующего выкупа.

    • Руденко – лучший молодой игрок минувшего сезона ФНЛ.
    • Форвард забил 14 голов в 25 матчах в составе «Спартака-2» и «Торпедо», который арендовал его в декабре.

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    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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