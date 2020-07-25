«Сочи» объявил об аренде форварда «Спартака-2» Руденко с правом выкупа

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко официально стал игроком «Сочи».
21-летний футболист взят в аренду до конца сезона-2020/21 с правом последующего выкупа.
- Руденко – лучший молодой игрок минувшего сезона ФНЛ.
- Форвард забил 14 голов в 25 матчах в составе «Спартака-2» и «Торпедо», который арендовал его в декабре.
Добро пожаловать в Сочи, Александр!Состоялся первый трансфер сочинцев в межсезонье:https://t.co/WMYXkAiJ7A pic.twitter.com/SbnKAdjuAH— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 25, 2020