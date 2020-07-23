Егоров: «Есть информация, что в «Зенит» едет самый дорогой игрок «Чертаново» Сарвели»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели вскоре может перейти в «Зенит». Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Зенит» интересуется Сарвели. Хороший футболист. Есть информация, что он чуть ли не едет в Санкт-Петербург подписывать контракт», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».