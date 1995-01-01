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    Егоров: «Есть информация, что в «Зенит» едет самый дорогой игрок «Чертаново» Сарвели»

    Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели вскоре может перейти в «Зенит». Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «Зенит» интересуется Сарвели. Хороший футболист. Есть информация, что он чуть ли не едет в Санкт-Петербург подписывать контракт», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Сарвели стоит 1 миллион евро, он самый дорогой игрок «Чертаново».
    • 22-летний форвард в последнем сезоне ФНЛ провел 25 матчей, забил десять голов, сделал шесть результативных пасов.
    • «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1768

      Genz 14 минут назад

      Сэкономили. Вместо Кокорина.
      Сам Саша в Ливерпуль уже хочет

      0
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      Рейтинг: +8703

      derrik2000 > Genz 8 минут назад

      Саше всё равно, где играть, но только с одним условием: три миллиона евро в год и контракт на три года.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20924

      пьяныйхоровод 17 минут назад

      По стране "базар" прошёл
      Что Егоров peace door ball .

      1
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      Рейтинг: +4481

      alarm 19 минут назад

      позор спартаку

      0
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      Рейтинг: +4481

      alarm 19 минут назад

      а нафига нам форвард?

      0
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      Рейтинг: +4206

      порт 33 минуты назад

      На велосипеде?

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      Рейтинг: +1815

      Krasnodar 123 > порт 19 минут назад

      На электросамокате с сиденьем!

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      Рейтинг: +2079

      Kollljan 33 минуты назад

      Фуфло!

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      Рейтинг: +1554

      Из Твери Леха 33 минуты назад

      Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить Вам пренеприятное известие: к нам едет ...Сарвели!

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