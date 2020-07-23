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  • Егоров: «Есть информация, что в «Зенит» едет самый дорогой игрок «Чертаново» Сарвели»

Егоров: «Есть информация, что в «Зенит» едет самый дорогой игрок «Чертаново» Сарвели»

23 июля 2020, 20:52
30

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели вскоре может перейти в «Зенит». Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Зенит» интересуется Сарвели. Хороший футболист. Есть информация, что он чуть ли не едет в Санкт-Петербург подписывать контракт», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Сарвели стоит 1 миллион евро, он самый дорогой игрок «Чертаново».
  • 22-летний форвард в последнем сезоне ФНЛ провел 25 матчей, забил десять голов, сделал шесть результативных пасов.
  • «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Чертаново Сарвели Владислав
Комментарии (30)
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Из Твери Леха
1595527167
Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить Вам пренеприятное известие: к нам едет ...Сарвели!
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порт
1595527189
На велосипеде?
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Питер - гейская столица Р
1595530291
Посидит на бомжовской лавке и в Сочи.
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Hektor 84
1595531217
Стоит миллион, а синит его купит за 50000 р.
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alp
1595532374
своего сарвели в академии не нашлось штоле?
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Garrincha58
1595533767
окуе...ное усиление для ЛЧ за 1 лям ,там Зенит порвёт и Юве и Барсу с Баварией но скорей всего порвёт себе одно место
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1595564059
Зенит "убивает" перспективных молодых игроков.
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Рубинище
1595572578
у самого Чертаново ведь. как раз под лигу чемпионов.
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zigbert
1595605853
Вряд ли он стоит 1млн. евро.
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Просто-333
1595727039
доехал?
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