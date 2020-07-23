Егоров: «Есть информация, что в «Зенит» едет самый дорогой игрок «Чертаново» Сарвели»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели вскоре может перейти в «Зенит». Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Зенит» интересуется Сарвели. Хороший футболист. Есть информация, что он чуть ли не едет в Санкт-Петербург подписывать контракт», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Сарвели стоит 1 миллион евро, он самый дорогой игрок «Чертаново».
- 22-летний форвард в последнем сезоне ФНЛ провел 25 матчей, забил десять голов, сделал шесть результативных пасов.
- «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру