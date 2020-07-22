Sport24: «Тамбову» пообещали двойные премиальные перед игрой с ЦСКА, деньги мог предложить «Ростов»

В последнем туре РПЛ «Тамбов» сыграет на выезде с ЦСКА.

По информации Sport24, тамбовчанам перед этой игрой пообещали выплатить двойные премиальные. Простимулировать клуб мог «Ростов»: в случае победы над «Зенитом» и потери очков москвичами, ростовчане обойдут ЦСКА в турнирной таблице – при равенстве очков «Ростов» будет выше за счет преимущества в личных встречах.

ЦСКА находится на четвертом месте с 47 очками и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. «Ростов» идет следом, набрав 45 очков.