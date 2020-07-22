Владелец «Лидса» подтвердил интерес клуба к Кавани и Ибрагимовичу

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани заявил, что его клуб заинтересован в трансферах форварда «Милана» Златана Ибрагимовича и форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, находящемуся в статусе свободного агента.
У Кавани полно сильных качеств. Он способен адаптироваться в Англии.
Мы рассматриваем его, но я не разговаривал о нем с нашим тренером. А еще необходимо дождаться, когда он станет свободным агентом.
Что касается Ибрагимовича, то этот переход будет сложно провернуть. Мы пытались подписать его в январе, но он выбрал «Милан», и сделка сорвалась. Теперь я думаю, что уже слишком поздно. В английском футболе другая интенсивность», – заявил владелец «Лидса».
- «Лидс» впервые с 2004 года сыграет в АПЛ.
- Кавани и Ибрагимович выступали вместе в «ПСЖ».
Источник: Daily Mail