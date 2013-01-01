«Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Все места распределили , кто вылетает тоже известно , спрашивается а нахера вообще тур проводить ?
В стране дураков это приемлемо.
КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение, поскольку команда не явилась на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова». Тому помешала вспышка коронавируса в составе сочинцев.
Кроме того, «Сочи» условно оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.
- «Тамбов» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
- «Сочи» идет в таблице 12-м.
- Команда не сыграет и в 30-м туре против «Крыльев Советов».