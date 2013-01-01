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    «Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

    КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение, поскольку команда не явилась на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова». Тому помешала вспышка коронавируса в составе сочинцев.

    Кроме того, «Сочи» условно оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4482

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Все места распределили , кто вылетает тоже известно , спрашивается а нахера вообще тур проводить ?
      В стране дураков это приемлемо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4482

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      ВСя Европа играет , но только у нас такое бл...во. Кто играет , кто нет , кому технарь , кому перенос , а кто юниорами....ОТСТОЙ.
      Во что превратили лигу. Где выходцы газпрома там полный пиз....ц.
      За что бы не взялись !!!

      0
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      Рейтинг: +2247

      Masteralex 49 минут назад

      ахаха, карма она такая, аукнулось за молодежку Ростова

      0
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      Рейтинг: +1414

      ALEX ML 1 час назад

      Скоро можно будет не играть кучу матчей. Дядьки постановили что будет именно так. Футбол на удалёнке типа

      1
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > ALEX ML 1 час назад

      На приставки - Млллер против Федуна.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +5492

      GoLenaStop 1 час назад

      Обоссался Ссочи выйти на игру!..
      Слава молодежке Ростсельмаша!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3799

      sochi-2013 > GoLenaStop 1 час назад

      Молодежке слава, Карпину и К* позор и общее презрение: УУУУУУУУУУУУУУУУУ, с..ааа!!!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      x800ат > GoLenaStop 50 минут назад

      о бо с рал ся краснодар согласившийся на перенос матча с динамо...

      0
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Да пошел он короновирус к Спарточам.
      =)))
      Могут не играть вообще, одно позорище!

      0
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      Рейтинг: -1129

      Бoрат > Спартак гуно знают все 1 час назад

      И тебе не хворать )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > Бoрат 1 час назад

      У меня антибиотик, пиво и коньяк.
      =)))
      Буду жить вечно.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 48 минут назад

      Давай. Посади себе печень и сдохни в мучениях. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner 1 час назад

      Послали бы молодежку. Пусть 1:10 будет, но какой опыт у ребят будет! Ну да это же позорный Сочи. Он только против чужой молодежки играть могёт...(

      5
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      Рейтинг: +3799

      sochi-2013 > Cleaner 1 час назад

      Сам ты позорный, деревня с мухами, Сочи не собирается повторять Карпинскую провокацию!

      -1
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner > sochi-2013 1 час назад

      Я то деревня деревней, в лаптях хожу. Это Сочи столица моря. Помню, пошил себе костюм с отливом и в ваши края собрался...

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