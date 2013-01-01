«Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение, поскольку команда не явилась на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова». Тому помешала вспышка коронавируса в составе сочинцев.

Кроме того, «Сочи» условно оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.