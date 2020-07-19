РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо», обеспечив «Локо» групповой раунд ЛЧ

В перенесенной игре 23-го тура РПЛ «Краснодар» уступил дома «Динамо» со счетом 0:2.

Голы у москвичей забили Вячеслав Грулев и Жоаозиньо. На 17-й минуте у хозяев был удален голкипер Матвей Сафонов.

«Краснодар» потерял шансы догнать «Локомотив» в турнирной таблице. Таким образом, команда Марко Николича гарантировала себе место в групповом раунде Лиги чемпионов. «Динамо» набрало 41 очко и поднялось на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грулев, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 90+1.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 69), Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46) , Олссон, Кабелья (Адамов, 19), Берг.

«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов (Соснин, 53), Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе (Комличенко, 90+3), Грулeв (Н'Жи, 71), Школик (Хильмарк, 71), Данилин, Нойштедтер.

Предупреждения: Уткин, 30; Ольссон, 45 – Морозов, 48; Рыков, 67; Соснин, 84.

Удаление: Сафонов, 17.

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