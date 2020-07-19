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  • РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо», обеспечив «Локо» групповой раунд ЛЧ

РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо», обеспечив «Локо» групповой раунд ЛЧ

19 июля 2020, 22:39
37

В перенесенной игре 23-го тура РПЛ «Краснодар» уступил дома «Динамо» со счетом 0:2.

Голы у москвичей забили Вячеслав Грулев и Жоаозиньо. На 17-й минуте у хозяев был удален голкипер Матвей Сафонов.

«Краснодар» потерял шансы догнать «Локомотив» в турнирной таблице. Таким образом, команда Марко Николича гарантировала себе место в групповом раунде Лиги чемпионов. «Динамо» набрало 41 очко и поднялось на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грулев, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 90+1.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 69), Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46) , Олссон, Кабелья (Адамов, 19), Берг.

«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов (Соснин, 53), Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе (Комличенко, 90+3), Грулeв (Н'Жи, 71), Школик (Хильмарк, 71), Данилин, Нойштедтер.

Предупреждения: Уткин, 30; Ольссон, 45 – Морозов, 48; Рыков, 67; Соснин, 84.

Удаление: Сафонов, 17.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Жоаозиньо Сафонов Матвей Грулев Вячеслав
Комментарии (37)
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Tsigan
1595187692
Рождённый ползать летать не будет. Народ есть вообще команда в рпл которая сыграла хуже Краснодара после возобновления чемпионата?
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portero
1595187867
ну вот именно этого я и ожидал, теперь надо крайнею игру слить , пусть ЦСКА в ЛЧ пробивается, у них может получиться, а нам в группу ЛЕ..... ибо играем дерьмово...
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Lester84
1595187908
Динамо отблагодарило Краснодар за перенос матча))) Как говорится - благими намерениями выложена дорога в ад))) Динамиков похоже можно поздравить с выходом в ЛЕ! Теперь главное чтобы Ахмат в последнем туре не подкачал - и ЦСКА будет в квалификации ЛЧ!
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Январь 59
1595188069
В очередной раз убеждаюсь, что для Краснодара чемпионат заканчивается после двадцать четвёртого тура. Далее сплошное благородство. Жду отставки Мусаева. Понты после одной победы и жалкий лепет после провальных поражений.
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GoLenaStop
1595188477
Проблемный договорняк, но было интересно. Москва вытягивает свои команды, чтобы все хорошие евро-потоки денег были под контролем. Ничего необычного. Спасибо за игру командам.
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Mister_Tomsk
1595188510
Интересно, у краснадара автоматически с начала сезона, от властей, стоит задача сливать последние матчи?
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BarStep
1595188552
Вот она цена игры Галицкого в благородство., ну в прочем это его дело конечно.. Но зачем он держит этого неуча главным тренером? Он же в прах разрушил некогда достаточно симпатичную и цельную игру Краснодара..
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Январь 59
1595188559
Краснодар!!!! Даёшь поражение и от Ахмата. Нужно помочь ребятам сохранить прописку в РПЛ. Соседи как ни как. Тем более тренер у низ тоже не чужой нам человек. Ни дай Бог его с работы уволят.
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vsespartak01
1595188956
динамиков с выходом в европу надеюсь?давно вас там не было!заслужили!
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DOCTOR PENALTY
1595189187
Все, кто троллил Шалимова и жаждал молодого перспективного новатора Мусаева, чешите жопу.
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