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    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо», обеспечив «Локо» групповой раунд ЛЧ

    В перенесенной игре 23-го тура РПЛ «Краснодар» уступил дома «Динамо» со счетом 0:2.

    Голы у москвичей забили Вячеслав Грулев и Жоаозиньо. На 17-й минуте у хозяев был удален голкипер Матвей Сафонов.

    «Краснодар» потерял шансы догнать «Локомотив» в турнирной таблице. Таким образом, команда Марко Николича гарантировала себе место в групповом раунде Лиги чемпионов. «Динамо» набрало 41 очко и поднялось на шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур.

    Краснодар – Динамо – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грулев, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 90+1.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 69), Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46) , Олссон, Кабелья (Адамов, 19), Берг.

    «Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов (Соснин, 53), Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе (Комличенко, 90+3), Грулeв (Н'Жи, 71), Школик (Хильмарк, 71), Данилин, Нойштедтер.

    Предупреждения: Уткин, 30; Ольссон, 45 – Морозов, 48; Рыков, 67; Соснин, 84.

    Удаление: Сафонов, 17.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    19.07.2020 22:39
    Комментарии28
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      Рейтинг: +4191

      Рубинище 16 минут назад

      эх бычки, бычки-просрали ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +111

      loko1982 48 минут назад

      Галицкий в своём репертуаре.
      Все команды, которые боролись за 2-ое место устроили аукцион невиданной щедрости в концовке. Но этому барыге отдельное спасибо!))

      1
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      Рейтинг: +71

      ростов 100/100 1 час назад

      Представляете ждал этот матч. Посмотрел Зенит- Спартак, долбонул сотку за победу Зенита. прилёг и уснул. И вот только в 23:00 проснулся. Как так Краснодар проиграл, не видел не понимаю.

      0
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      Рейтинг: +17636

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Все, кто троллил Шалимова и жаждал молодого перспективного новатора Мусаева, чешите жопу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      vsespartak01 1 час назад

      динамиков с выходом в европу надеюсь?давно вас там не было!заслужили!

      3
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      Рейтинг: +201

      Вальдемар IV 1 час назад

      сегодня парфена уволили, поэтому галицкий решил подстраховать поезд, вдруг те воспрянут, стыдно и гадко за наш футбол

      2
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      Рейтинг: +7706

      ilichkadr > Вальдемар IV 57 минут назад

      Не отвечай за Галицкого, он так не думает. Три дня назад я тебе уже говорил, что "Краснодар как обычно обосрётся".

      0
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      Рейтинг: +787

      Январь 59 1 час назад

      Краснодар!!!! Даёшь поражение и от Ахмата. Нужно помочь ребятам сохранить прописку в РПЛ. Соседи как ни как. Тем более тренер у низ тоже не чужой нам человек. Ни дай Бог его с работы уволят.

      1
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      Рейтинг: +201

      Вальдемар IV > Январь 59 1 час назад

      ты хозяину пиши, как я понял болельщики это реальное стадо, ничего не решает

      0
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      Рейтинг: +787

      Январь 59 > Вальдемар IV 1 час назад

      Хозяин сейчас из Москвы получает поздравления и благодарность за взаимопонимание.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      BarStep 1 час назад

      Вот она цена игры Галицкого в благородство., ну в прочем это его дело конечно.. Но зачем он держит этого неуча главным тренером? Он же в прах разрушил некогда достаточно симпатичную и цельную игру Краснодара..

      6
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      Рейтинг: +787

      Январь 59 > BarStep 1 час назад

      От той команды остались уши. Из того состава остались Газинский и Петров. А главными в той команде были Гранквист, Перейра,Мамаев, Смолов, Классов. Тот шлак что набрали можно продавать за копейки и не жалеть. Вильена, Кабеля, Рамирес,Сандерсон, Шапи, Мартынович.

      1
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      Рейтинг: +1575

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Интересно, у краснадара автоматически с начала сезона, от властей, стоит задача сливать последние матчи?

      1
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      Рейтинг: +5481

      GoLenaStop 1 час назад

      Проблемный договорняк, но было интересно.
      Москва вытягивает свои команды, чтобы все хорошие евро-потоки денег были под контролем.
      Ничего необычного.
      Спасибо за игру командам.

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