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    Байрамян – о сборной Армении: «Горд, что смогу играть за родную страну»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян окончательно определился со сборной, за которую будет выступать. Он будет играть за армян.

    «Очень горд, что смогу выступать за свою родную страну. С нетерпением жду момента, когда надену форму сборной Армении», – сказал Байрамян пресс-службе армянской Федерации.

    • Ранее Байрамян выступал за молодежную сборную России.
    • Хавбек не будет считаться в РПЛ легионером.
    • Байрамян родился в Армении, но является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва.

    Источник: твиттер Футбольной федерации Армении

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