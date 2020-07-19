Байрамян – о сборной Армении: «Горд, что смогу играть за родную страну»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян окончательно определился со сборной, за которую будет выступать. Он будет играть за армян.

«Очень горд, что смогу выступать за свою родную страну. С нетерпением жду момента, когда надену форму сборной Армении», – сказал Байрамян пресс-службе армянской Федерации.