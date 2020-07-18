Sport24: Байрамян решил выступать за сборную Армении

Правильное решение... Армяне должны играть за Армению. россияне за Россию... А то будет сборная.... Гильерме, Байрамян, Фернандес и другие... Неужеле все наши игроки настолько кривоногие, что найти достойных в сборную не можем?
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сменит футбольное гражданство, утверждает Sport24.
По информации источника, 28-летний футболист принял решение выступать за сборную Армении.
Главный тренер донской команды Валерий Карпин одобрил выбор хавбека.
- Байрамян родился в Армении, но является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва.
- В 2012 году игрок выступал за молодежную сборную России.
- В главную национальную команду не вызывался.