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    Sport24: Байрамян решил выступать за сборную Армении

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сменит футбольное гражданство, утверждает Sport24.

    По информации источника, 28-летний футболист принял решение выступать за сборную Армении.

    Главный тренер донской команды Валерий Карпин одобрил выбор хавбека.

    • Байрамян родился в Армении, но является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва.
    • В 2012 году игрок выступал за молодежную сборную России.
    • В главную национальную команду не вызывался.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1594

      AZ 16 минут назад

      Правильное решение... Армяне должны играть за Армению. россияне за Россию... А то будет сборная.... Гильерме, Байрамян, Фернандес и другие... Неужеле все наши игроки настолько кривоногие, что найти достойных в сборную не можем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10639

      Garrincha58 27 минут назад

      а что он так долго думал наверное ждал приглашения от Че...ва

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40239

      MaxRnD 1 час назад

      Ну, у нас-то всё равно без вариантов, а там интересно будет глянуть...

      0
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      Рейтинг: +98

      alll-333 1 час назад

      ну там он будет лидер, успехов!"

      1
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      Рейтинг: +2250

      serhio80 1 час назад

      Катись к ****)

      1
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      Рейтинг: +3965

      Hektor 84 1 час назад

      В сборной России своих Байрамянов не куда девать)))

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      Рейтинг: +10639

      Garrincha58 > Hektor 84 25 минут назад

      да он ни сколько не хуже играет чем скажем Ерохин или Кузяев, а этих в сборную приглашает, а сколько играл Комбаров, а Байрамян на порядок лучше Камбарова

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      Рейтинг: +8999

      Skull_Boy > Garrincha58 10 минут назад

      У твоего Ерохина и Кузяева другое амплуа, а у этого крайний левый хавбэк, да еще может сыграть в защите, вот там как раз у нас и беда, кроме этого сыграть могут только пенсионер Жирков, поломанный Черышев и полено Миранчук, а про защиту и вовсе беда, кроме Кудряша нет никого

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