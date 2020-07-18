Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Реал» может продать Регилона

    Левый защитник Серхио Регилон, скорее всего, будет продан «Реалом» по окончании этого сезона.

    По информации Marca, 23-летний футболист, выступающий за «Севилью» на правах аренды, хочет получать стабильную игровую практику.

    Учитывая наличие у «Реала» Марсело и Ферлана Менди, мадридский клуб не может гарантировать своему воспитаннику место в основном составе.

    В связи с этим не исключено, что Регилон уже этим летом перейдет в другую команду на постоянной основе.

    «Реал» не против ухода испанского фулбека, поскольку его трансфер позволит восполнить финансовые потери, возникшие из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9731

      DeStar 1 час назад

      Довольно не плохой малый же, но в реале да, пока ему места нет ,менди отлично справляется. там уже марсело на банке доигрывать будет сезоны

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77916
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru