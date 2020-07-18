«Реал» может продать Регилона

Довольно не плохой малый же, но в реале да, пока ему места нет ,менди отлично справляется. там уже марсело на банке доигрывать будет сезоны
Левый защитник Серхио Регилон, скорее всего, будет продан «Реалом» по окончании этого сезона.
По информации Marca, 23-летний футболист, выступающий за «Севилью» на правах аренды, хочет получать стабильную игровую практику.
Учитывая наличие у «Реала» Марсело и Ферлана Менди, мадридский клуб не может гарантировать своему воспитаннику место в основном составе.
В связи с этим не исключено, что Регилон уже этим летом перейдет в другую команду на постоянной основе.
«Реал» не против ухода испанского фулбека, поскольку его трансфер позволит восполнить финансовые потери, возникшие из-за пандемии коронавируса.