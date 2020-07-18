«Реал» может продать Регилона

Левый защитник Серхио Регилон, скорее всего, будет продан «Реалом» по окончании этого сезона.

По информации Marca, 23-летний футболист, выступающий за «Севилью» на правах аренды, хочет получать стабильную игровую практику.

Учитывая наличие у «Реала» Марсело и Ферлана Менди, мадридский клуб не может гарантировать своему воспитаннику место в основном составе.

В связи с этим не исключено, что Регилон уже этим летом перейдет в другую команду на постоянной основе.

«Реал» не против ухода испанского фулбека, поскольку его трансфер позволит восполнить финансовые потери, возникшие из-за пандемии коронавируса.