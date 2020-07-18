«Манчестер Юнайтед» и «Интер» претендуют на форварда «Торино» Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может этим летом перейти в более статусный клуб.

По информации Football Italia, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

За итальянского форварда потенциальному покупателю придется заплатить более 40 миллионов евро.