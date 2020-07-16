«Локомотив» гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов

Домашняя победа «Локомотива» над ЦСКА (2:1) гарантировала команде Марко Николича место в первой тройке по итогам сезона РПЛ.

Таким образом, москвичи третий год подряд сыграют в Лиге чемпионов. Хотя сейчас они еще не обеспечили себе путевку в групповой этап турнира.

Что касается ЦСКА, то они потеряли шансы на прямой выход в группу, однако подняться на третье место в Премьер-лиге и сыграть в квалификации ЛЧ возможность пока есть.

В последнем туре чемпионата России «Локо» в гостях встретится с «Уралом», а ЦСКА примет «Тамбов».