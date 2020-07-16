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    «Локомотив» гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов

    Домашняя победа «Локомотива» над ЦСКА (2:1) гарантировала команде Марко Николича место в первой тройке по итогам сезона РПЛ.

    Таким образом, москвичи третий год подряд сыграют в Лиге чемпионов. Хотя сейчас они еще не обеспечили себе путевку в групповой этап турнира.

    Что касается ЦСКА, то они потеряли шансы на прямой выход в группу, однако подняться на третье место в Премьер-лиге и сыграть в квалификации ЛЧ возможность пока есть.

    В последнем туре чемпионата России «Локо» в гостях встретится с «Уралом», а ЦСКА примет «Тамбов».

    Источник: «Бомбардир»

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    16.07.2020 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4175

      alarm 1 час назад

      а спартак чудом гарантировал себе прописку в премьер-лиге. это ли не позор!

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