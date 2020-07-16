Смолов не сыграет с «Леванте»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов пропустит матч 37-го тура Примеры против «Леванте».
Тренерский штаб галисийцев не включил 30-летнего футболиста в заявку на указанную игру.
Ранее сообщалось, что у россиянина отек приводящей мышцы правой ноги, из-за чего он может не сыграть в оставшихся встречах сезона.
- Матч «Сельта» – «Леванте» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Смолов в составе испанской команды забил два гола в 14 поединках.
- Из-за травмы форвард не примет участие во второй игре подряд.
Источник: Официальный сайт «Сельты»