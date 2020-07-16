Смолов не сыграет с «Леванте»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов пропустит матч 37-го тура Примеры против «Леванте».

Тренерский штаб галисийцев не включил 30-летнего футболиста в заявку на указанную игру.

Ранее сообщалось, что у россиянина отек приводящей мышцы правой ноги, из-за чего он может не сыграть в оставшихся встречах сезона.