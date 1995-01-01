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    Смолов не сыграет с «Леванте»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов пропустит матч 37-го тура Примеры против «Леванте».

    Тренерский штаб галисийцев не включил 30-летнего футболиста в заявку на указанную игру.

    Ранее сообщалось, что у россиянина отек приводящей мышцы правой ноги, из-за чего он может не сыграть в оставшихся встречах сезона.

    • Матч «Сельта» – «Леванте» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • Смолов в составе испанской команды забил два гола в 14 поединках.
    • Из-за травмы форвард не примет участие во второй игре подряд.

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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