Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

семаку тоже стыдно за эту наглую бессовестную федунскую рылу !
гыгы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об арбитрах. Функционер пожелал, чтобы его команду судили, как «Зенит».
«Естественно, соперник переживает за свою команду, а когда нет результата, ищет причины, которые влияют на игру или результаты одной, другой, третьей команды.
Наше дело – готовиться к матчу, тренироваться, играть, а разговаривать, – не самая главная задача», – цитирует Семака журналист Александр Дорский.
- 19 июля «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России.
- «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.