Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об арбитрах. Функционер пожелал, чтобы его команду судили, как «Зенит».

    «Естественно, соперник переживает за свою команду, а когда нет результата, ищет причины, которые влияют на игру или результаты одной, другой, третьей команды.

    Наше дело – готовиться к матчу, тренироваться, играть, а разговаривать, – не самая главная задача», – цитирует Семака журналист Александр Дорский.

    • 19 июля «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России.
    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: твиттер Александра Дорского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2020 23:20
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4366

      Борат 20 минут назад

      семаку тоже стыдно за эту наглую бессовестную федунскую рылу !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3033

      Томик 28 минут назад

      Серёнька, жду твоего нытья, как только вам не присудят пару пеналей за пролетавший мимо мяч и отменят вам пару голов. И лучше, если это случится в полуфинале. А генерируешь ты нытьё великолепно. Или думаешь уже все забыли? ****, как рыба - не помню этого и всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      seth343 31 минуту назад

      Ты семак посмотри, какой гол вам засчитали, Спартаку такой бы отменили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      alarm_иг 32 минуты назад

      Посмотрим, как заноешь, когда вас в ЛЧ иметь будут. И про судей и про вар и т.д.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6411

      paracetamol 35 минут назад

      «Спартак» в таблице идет восьмым. Это какое же достижение! А еще говорят, что судят плохо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1087

      СвинкаСправедливости 45 минут назад

      Да пошёл ты

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru