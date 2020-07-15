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  • Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

15 июля 2020, 23:20
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об арбитрах. Функционер пожелал, чтобы его команду судили, как «Зенит».

«Естественно, соперник переживает за свою команду, а когда нет результата, ищет причины, которые влияют на игру или результаты одной, другой, третьей команды.

Наше дело – готовиться к матчу, тренироваться, играть, а разговаривать, – не самая главная задача», – цитирует Семака журналист Александр Дорский.

  • 19 июля «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России.
  • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: твиттер Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей Федун Леонид
Комментарии (32)
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СвинкаСправедливости
1594844530
Да пошёл ты
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seth343
1594845344
Ты семак посмотри, какой гол вам засчитали, Спартаку такой бы отменили...
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Томик
1594845517
Серёнька, жду твоего нытья, как только вам не присудят пару пеналей за пролетавший мимо мяч и отменят вам пару голов. И лучше, если это случится в полуфинале. А генерируешь ты нытьё великолепно. Или думаешь уже все забыли? ****, как рыба - не помню этого и всё.
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mutabor0992
1594850253
Сергуня,ты то куда полез?Не твоя весовая категория.По осени посмотрим в ЛЧ, какой ты разговорчивый будешь...
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Smekaev
1594850896
Блин, СирОжа, и тебя эта помойка питерская испортила:(
Ответить
ivany4
1594851531
Тебе не в словесах тягаться надо, а разгребать гомосятину, которую в клупе развели.
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Павелий
1594853499
Семак, так Азмун гол забил из офсайда, который даже во Владике видели. А у Жиго за пару часов до этого придумали офсайд во время чистого гола Понсе. Был бы честным человеком, а не продажным бомжом, признал бы то, что видит вся страна: почти все спорные решения в этом розыгрыше трактуются в пользу Зенита и почти все не в пользу Спартака.
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морозз
1594872203
Наконец-то Семак стал настоящим Бомжом с большой буквы! Сколько высокомерия и пустых слов в его вью, интересно будет послушать его после ЛЧ!
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Каратель помойников
1594874555
Семак по ходу тоже надышался в этом газовом болоте.
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vka1970
1594882243
Чистый гол Понсе на некоснувшимся мяча Жиго, отменяют.Левый гол из овсайда коснувшимся мяча Азмуном, засчитывают.Чудеса, комедия и фарс в одном лице.Скоро Богданыч даже ваши болелы поймут почему вы такие "крутые" в России и потрёпанные и бомжеватые в Европе.
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