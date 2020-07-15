Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна об арбитрах. Функционер пожелал, чтобы его команду судили, как «Зенит».

«Естественно, соперник переживает за свою команду, а когда нет результата, ищет причины, которые влияют на игру или результаты одной, другой, третьей команды.

Наше дело – готовиться к матчу, тренироваться, играть, а разговаривать, – не самая главная задача», – цитирует Семака журналист Александр Дорский.