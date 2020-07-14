Mundo Deportivo: убыток «Барселоны» из-за пандемии коронавируса составил около 100 миллионов

Стали известны примерные потери «Барселоны» за период пандемии коронавируса.

По данным источника, убыток клуба составил около 100 миллионов евро.

Бюджет «Барселоны» на этот финансовый год составлял 1 миллиард 47 миллионов евро.

Каталонцы планировали выйти в прибыль, заработав 1,1 миллиарда евро.

Из-за пандемии были закрыты клубные магазины, музей «Барселоны», а также клуб сыграл шесть домашних матчей без зрителей.

Футболист сократили свои зарплаты на 12%.

«Барселона» продала Артура в «Ювентус» за 80 миллионов евро.

Каталонский клуб также выиграл суд у «Сантоса» по делу бывшего игрока Неймара.