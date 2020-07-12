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  • Крал – после поражения от «Сочи»: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем»

Крал – после поражения от «Сочи»: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем»

12 июля 2020, 00:09
9

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил результат матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

«Мы контролировали игру, но нужно было лучше играть в финальный пас, делать больше подач, создавать больше опасностей. Мы имели много шансов, но не забили. Игра не такая плохая, как результат. Каждый матч мы готовимся и работаем. Ну футбол построен на голах, мы не забили.

В наших последних играх мы играем похоже. Создаeм моменты, а пропускаем легкие голы. В прошлых играх у нас было много неоднозначных судейских ситуаций, но не в моей компетенции разговаривать о судействе. У нас есть VAR, повторюсь, не в моей компетенции это комментировать. Тяжело об этом говорить.

Я делаю на поле всe, что от меня зависит, с первой своей игры. Думаю, прогрессируем, как и я. Также как и команда и фанаты был бы счастлив, если бы мы начали выигрывать. Да, нам есть куда стремиться. Но если брать первую мою игру и сегодняшний матч, то я чувствую прогресс. Я не рад результату, как и все», – сказал чех.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Сочи Спартак Крал Алекс
Комментарии (9)
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Plyash
1594502367
Крал прав,прогресс на лицо.А может быть,на лице?
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derrik2000
1594502430
"Мы контролировали игру". Дальше этот бред крали можно и не читать. Игру они контролировали... )))))))))))))))))))))))))) Это игроки Сочи сознательно после автогола Маслова ушли в оборону, оставив на острие атаки Кокошку и играли в своё удовольствие, увидев, что игроки Спартака, как слепые котята, ТЫКАЮТСЯ около ИХ штрафной, не зная, как создать голевой момент, а не вы контролировали игру. Клоун!
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порт
1594502441
О как.
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paracetamol
1594502769
Реально он сказал: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем в ФНЛ»
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uBaH_
1594503565
Аутист
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serppion
1594522461
Кажется, Спартак в дурдом превращается - столько в нем неадекватов собрано. И эта краля вся в дерьме, но ей нравится! Не припомню, чтоб у кого-то из тренеров свинарни результаты были хуже тедескиных а, оказывается, команда прогрессирует!
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serppion
1594523009
Газизов после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо». Газизов, хорошо в случае, если тебе поставили задачу угробить Спартачка.
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моэм
1594534845
Реалити Шоу " СПАРТАК - САДОМАЗО"
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