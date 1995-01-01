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    Крал – после поражения от «Сочи»: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил результат матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

    «Мы контролировали игру, но нужно было лучше играть в финальный пас, делать больше подач, создавать больше опасностей. Мы имели много шансов, но не забили. Игра не такая плохая, как результат. Каждый матч мы готовимся и работаем. Ну футбол построен на голах, мы не забили.

    В наших последних играх мы играем похоже. Создаeм моменты, а пропускаем легкие голы. В прошлых играх у нас было много неоднозначных судейских ситуаций, но не в моей компетенции разговаривать о судействе. У нас есть VAR, повторюсь, не в моей компетенции это комментировать. Тяжело об этом говорить.

    Я делаю на поле всe, что от меня зависит, с первой своей игры. Думаю, прогрессируем, как и я. Также как и команда и фанаты был бы счастлив, если бы мы начали выигрывать. Да, нам есть куда стремиться. Но если брать первую мою игру и сегодняшний матч, то я чувствую прогресс. Я не рад результату, как и все», – сказал чех.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2883

      uBaH_ 7 минут назад

      Аутист

      0
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      Рейтинг: +6334

      paracetamol 20 минут назад

      Реально он сказал: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем в ФНЛ»

      0
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      Рейтинг: +1124

      Puddle 20 минут назад

      Еще один мазохист... хряков и Кралю в Сочи отодрали. Педеско был зол и сломал стол. А жирный Вася Уткин сравнил спортаг с проституткой! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4169

      порт 26 минут назад

      О как.

      0
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      Рейтинг: +8199

      derrik2000 26 минут назад

      "Мы контролировали игру".

      Дальше этот бред крали можно и не читать.
      Игру они контролировали... ))))))))))))))))))))))))))
      Это игроки Сочи сознательно после автогола Маслова ушли в оборону, оставив на острие атаки Кокошку и играли в своё удовольствие, увидев, что игроки Спартака, как слепые котята, ТЫКАЮТСЯ около ИХ штрафной, не зная, как создать голевой момент, а не вы контролировали игру.
      Клоун!

      2
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      Рейтинг: +3081

      playsh 27 минут назад

      Крал прав,прогресс на лицо.А может быть,на лице?

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