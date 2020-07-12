Крал – после поражения от «Сочи»: «Думаю, я и «Спартак» прогрессируем»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил результат матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

«Мы контролировали игру, но нужно было лучше играть в финальный пас, делать больше подач, создавать больше опасностей. Мы имели много шансов, но не забили. Игра не такая плохая, как результат. Каждый матч мы готовимся и работаем. Ну футбол построен на голах, мы не забили.

В наших последних играх мы играем похоже. Создаeм моменты, а пропускаем легкие голы. В прошлых играх у нас было много неоднозначных судейских ситуаций, но не в моей компетенции разговаривать о судействе. У нас есть VAR, повторюсь, не в моей компетенции это комментировать. Тяжело об этом говорить.

Я делаю на поле всe, что от меня зависит, с первой своей игры. Думаю, прогрессируем, как и я. Также как и команда и фанаты был бы счастлив, если бы мы начали выигрывать. Да, нам есть куда стремиться. Но если брать первую мою игру и сегодняшний матч, то я чувствую прогресс. Я не рад результату, как и все», – сказал чех.