Алли пропустит дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал»

Маур, Предполагаю, что проиграв этот матч попрут тебя. Так что соберись.
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче 35-го тура АПЛ против «Арсенала».
24-летний футболист пропустит лондонское дерби из-за травмы задней поверхности бедра.
Ранее английский хавбек по той же причине не сыграл с «Эвертоном» и «Борнмутом».
- Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
- Алли в текущем сезоне забил девять голов и сделал шесть ассистов в 37 играх.