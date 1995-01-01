Алли пропустит дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче 35-го тура АПЛ против «Арсенала».

24-летний футболист пропустит лондонское дерби из-за травмы задней поверхности бедра.

Ранее английский хавбек по той же причине не сыграл с «Эвертоном» и «Борнмутом».