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    Алли пропустит дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче 35-го тура АПЛ против «Арсенала».

    24-летний футболист пропустит лондонское дерби из-за травмы задней поверхности бедра.

    Ранее английский хавбек по той же причине не сыграл с «Эвертоном» и «Борнмутом».

    • Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
    • Алли в текущем сезоне забил девять голов и сделал шесть ассистов в 37 играх.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Aleksey! 1 час назад

      Маур, Предполагаю, что проиграв этот матч попрут тебя. Так что соберись.

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