Sport24: Тедеско пропустит оставшиеся матчи чемпионата из-за дисквалификации

Прыгал бы и прыгал вдоль бровки как обычно, нет, надо на судью прыгнуть, б****!
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за удаление в конце первого тайма дерби против «Локомотива».
По информации Sport24, немецкий специалист получил трехматчевую дисквалификацию и денежный штраф.
Таким образом, Тедеско пропустит оставшиеся игры текущего розыгрыша Премьер-лиги.
В трех заключительных турах чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).