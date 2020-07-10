Sport24: Тедеско пропустит оставшиеся матчи чемпионата из-за дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за удаление в конце первого тайма дерби против «Локомотива».

По информации Sport24, немецкий специалист получил трехматчевую дисквалификацию и денежный штраф.

Таким образом, Тедеско пропустит оставшиеся игры текущего розыгрыша Премьер-лиги.

В трех заключительных турах чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).