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    Sport24: Тедеско пропустит оставшиеся матчи чемпионата из-за дисквалификации

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за удаление в конце первого тайма дерби против «Локомотива».

    По информации Sport24, немецкий специалист получил трехматчевую дисквалификацию и денежный штраф.

    Таким образом, Тедеско пропустит оставшиеся игры текущего розыгрыша Премьер-лиги.

    В трех заключительных турах чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17522

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Прыгал бы и прыгал вдоль бровки как обычно, нет, надо на судью прыгнуть, б****!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      СвинкаСправедливости 23 минуты назад

      На деньги со штрафов ВАР починят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3749

      alarm 53 минуты назад

      стол, б**, почини !

      -1
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      Рейтинг: +4897

      ivany4 1 час назад

      Дорого обходится не профессионализм наших судей.

      4
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      Рейтинг: -1064

      Бoрат 1 час назад

      Будет руководить на удаленке . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +8166

      derrik2000 1 час назад

      Если он не вернётся на тренерскую скамейку с началом нового чемпионата, знаете, не заплачу.

      1
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      Рейтинг: +992

      Play 1 час назад

      Там 500 тысяч штраф, я так думаю чем платить, дешевле купить билет бизнес-класса в Германию. Ещё и на билеты Баду и Романьоли останется, если экономом.

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