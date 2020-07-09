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    Азар готов к матчу с «Алавесом», Марсело не сыграет

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара. Он пропустил последние два матча из-за повреждения.

    По словам француза, Азар готов к ближайшей игре с «Алавесом». На текущей неделе бельгиец частично тренировался в общей группе.

    В то же время в матче с «Алавесом» не сможет поучаствовать защитник Марсело.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • «Алавес» идет 16-м.
    • Матч состоится завтра, 10 июля, в Мадриде.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      cevin cigan 50 минут назад

      А с Марсело то что случилось? Значит Менди слева,а нападающий Васкес справа в защите....во дела.

      0
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      Рейтинг: +154

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Азар в Реале какой-то хрупкий стал, ломается постоянно.

      0
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      Рейтинг: +1396

      FENIX-SL > Радио1000шумеров 1 час назад

      видимо в Челси что то знали раз отдали))

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