Азар готов к матчу с «Алавесом», Марсело не сыграет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара. Он пропустил последние два матча из-за повреждения.

По словам француза, Азар готов к ближайшей игре с «Алавесом». На текущей неделе бельгиец частично тренировался в общей группе.

В то же время в матче с «Алавесом» не сможет поучаствовать защитник Марсело.