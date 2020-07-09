Азар готов к матчу с «Алавесом», Марсело не сыграет

А с Марсело то что случилось? Значит Менди слева,а нападающий Васкес справа в защите....во дела.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара. Он пропустил последние два матча из-за повреждения.
По словам француза, Азар готов к ближайшей игре с «Алавесом». На текущей неделе бельгиец частично тренировался в общей группе.
В то же время в матче с «Алавесом» не сможет поучаствовать защитник Марсело.
- «Реал» лидирует в Примере.
- «Алавес» идет 16-м.
- Матч состоится завтра, 10 июля, в Мадриде.