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    Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Локомотив» судья должен был назначить пенальти после падения Рассказова»

    Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что в матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) в ворота гостей ошибочно не назначили пенальти. Игру обслуживал Сергей Лапочкин.

    «Лапочкин должен был ставить пенальти в момент падения Николая Рассказова в штрафной. Ведран Чорлука фолил, было движение в сторону Рассказова, от чего Николай упал», – сказал эксперт.

    • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
    • В команду приходит новый генеральный директор.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии20
    ...
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      Рейтинг: +1452

      Semushkin Roman Valerievi 15 минут назад

      Рассказов осознано шел на фол и просто споткнулся о выставленную Чорлукой ногу.. А как на счет фола Миранчука на Умярове? Комментаторы даже промолчали в этот момент .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3528

      Давид59 > Semushkin Roman Valerievi 7 минут назад

      Чорлука даже ничего и не выставлял. Рассказов сам искал способ упасть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      ААМ 31 минуту назад

      Играть Спаму надо, а не слушать Хусаинова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8552

      Skull_Boy 56 минут назад

      Должен, но не обязан и это все видели, но зато левак назначил

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      O-Z 57 минут назад

      Матч не смотрел, но на это был Вар так что какие проблемы.. Найти оправдания если только.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3963

      Борат 1 час назад

      хусаинов не один пеналь подарил хрякам в 90-е годы !
      до сих пор от трофеев пищевика попахивает !
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > Борат 58 минут назад

      от вас тоже кое-чем попахивает...воняет даже

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Борат > "supermax" 54 минуты назад

      это я пукнул тебе в носик !
      гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > Борат 51 минуту назад

      кричи кричи полупокер...от стыда и срама...кричи!! и плачь в петушином углу...пока за тобой не придет ваш предводитель и не поставит тебя на 4 опоры

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1076

      seth343 > Борат 34 минуты назад

      ты то чего свою тупую бошку из бака высунул?)))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1306

      ААМ > seth343 23 минуты назад

      Грамотей у самого бАшка тупая.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1076

      seth343 > ААМ 21 минуту назад

      Да ему все равно пох, что я ошибся)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Борат > "supermax" 20 минут назад

      хрюкай громче, дырявый !
      гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Борат > seth343 20 минут назад

      и ты хрюкни погромче, дырявый !
      гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1076

      seth343 > ААМ 18 минут назад

      Видишь сам, он всякую ***-ню несет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > Борат 13 минут назад

      и сказать нечего больше да? только минусить... позорник!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Борат > "supermax" 10 минут назад

      о чём мне разговаривать со свиньёй ?
      т.е. с дырявым хряком !
      гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2691

      "supermax" > Борат 5 минут назад

      молчи полупокер...иначе за твоей головой придет зюба и натянет ее на шишку как азмуна...позорник! полупокер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1133

      Romio-xxx 1 час назад

      Хоть один адекватный судья это увидел!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1897

      afw13 > Romio-xxx 1 час назад

      согласен, жаль только что подобные более менее адекватные судьи уже не обслуживают матчи РПЛ

      3
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