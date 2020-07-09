Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Локомотив» судья должен был назначить пенальти после падения Рассказова»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что в матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) в ворота гостей ошибочно не назначили пенальти. Игру обслуживал Сергей Лапочкин.

«Лапочкин должен был ставить пенальти в момент падения Николая Рассказова в штрафной. Ведран Чорлука фолил, было движение в сторону Рассказова, от чего Николай упал», – сказал эксперт.