Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Локомотив» судья должен был назначить пенальти после падения Рассказова»

Рассказов осознано шел на фол и просто споткнулся о выставленную Чорлукой ногу.. А как на счет фола Миранчука на Умярове? Комментаторы даже промолчали в этот момент .
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что в матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) в ворота гостей ошибочно не назначили пенальти. Игру обслуживал Сергей Лапочкин.
«Лапочкин должен был ставить пенальти в момент падения Николая Рассказова в штрафной. Ведран Чорлука фолил, было движение в сторону Рассказова, от чего Николай упал», – сказал эксперт.
- «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
- В команду приходит новый генеральный директор.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.