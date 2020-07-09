Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей матери

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Столичная команда разгромила соперника со счетом 4:0.

Набрав три очка, москвичи поднялись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать. Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала. Поэтому спасибо ребятам за то, что сегодня победили», – сказал Гончаренко.

Мать белорусского специалиста умерла 6 июля. Причина смерти женщины пока неизвестна.