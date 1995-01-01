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    Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей матери

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Столичная команда разгромила соперника со счетом 4:0.
    • Набрав три очка, москвичи поднялись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    «Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать. Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала. Поэтому спасибо ребятам за то, что сегодня победили», – сказал Гончаренко.

    Мать белорусского специалиста умерла 6 июля. Причина смерти женщины пока неизвестна.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      semm 23 минуты назад

      Я вообще не понимаю это - посвящать победу кому-то, чему-то! Боксёр победил на ринге от усталости еле стоит и вдруг откуда не возьмись появляется большеротый Губер с вопросом - Кому он хотел посвятить эту победу - Да никому! он рад что остался живым и здоровым и под давлением всё того же говоруна начинает придумывать либо тренеру либо дочке, жене и деду Игнату. Вот именно о такой же глупости и эта статья, а что команда не принесла бы соболезнование ему если бы проиграла. Вы не выдумайте лишнего, когда дело касается личного горя - уймитесь наконец!

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