«Рубин» обязали выплатить «Спартаку» долг и неустойку за трансфер Солтмурада Бакаева

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Спартака» о взыскании с «Рубина» задолженности по трансферу Солтмурада Бакаева.
Кроме нее казанцы будут обязаны выплатить «Спартаку» неустойку, предусмотренную трансферным соглашением.
Бакаев перешел в «Рубин» в январе этого года. Игрок подписал контракт на пять лет.
- Сообщалось, что «Рубин» заплатил за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
- Футболист сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.
Источник: Официальный сайт РФС