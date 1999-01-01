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    «Рубин» обязали выплатить «Спартаку» долг и неустойку за трансфер Солтмурада Бакаева

    Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Спартака» о взыскании с «Рубина» задолженности по трансферу Солтмурада Бакаева.

    Кроме нее казанцы будут обязаны выплатить «Спартаку» неустойку, предусмотренную трансферным соглашением.

    Бакаев перешел в «Рубин» в январе этого года. Игрок подписал контракт на пять лет.

    • Сообщалось, что «Рубин» заплатил за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
    • Футболист сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3661

      alarm 1 час назад

      хряки так визжали, что проще заплатить, чем слушать визги)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      "supermax" > alarm 1 час назад

      вот ты пришел запахло псом(

      2
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