«Рубин» обязали выплатить «Спартаку» долг и неустойку за трансфер Солтмурада Бакаева

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Спартака» о взыскании с «Рубина» задолженности по трансферу Солтмурада Бакаева.

Кроме нее казанцы будут обязаны выплатить «Спартаку» неустойку, предусмотренную трансферным соглашением.

Бакаев перешел в «Рубин» в январе этого года. Игрок подписал контракт на пять лет.