Уткин – об отставке Цорна: «A tutti, полагаю, и немедленно avanti»

Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

«Ну что ж, друзья мои. Я не инсайдер, но я почти Мальчиш-Кибальчиш. А следовательно, вода в ключах, а голова на плечах. Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдается мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один.

Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции.И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта. Не вижу, чем и как еще могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, т.е. извне.А тутти, полагаю, и немедленно аванти. Ну, поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.