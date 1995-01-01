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    Уткин – об отставке Цорна: «A tutti, полагаю, и немедленно avanti»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

    «Ну что ж, друзья мои. Я не инсайдер, но я почти Мальчиш-Кибальчиш. А следовательно, вода в ключах, а голова на плечах. Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдается мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один.

    Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции.И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта. Не вижу, чем и как еще могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, т.е. извне.А тутти, полагаю, и немедленно аванти. Ну, поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Когда Массимо Каррера возглавлял «Спартак», болельщики на матчах скандировали кричалку «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» [«Вместе! Вперед! Массимо Каррера! – итал.].

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17385

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Вася, ты не почти Мальчиш-Кибальчиш, а целых два.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +792

      NewLife 1 час назад

      "Заменить бы пешки на рюмашки, сразу б прояснилось на доске." Высоцкий.
      Вася - фантазер.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -3747

      gosproektikabinet 1 час назад

      думал этот тот уткин который болотным отвесил двойку

      0
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      Рейтинг: +1006

      Puddle 1 час назад

      Я ПРИДУМАЛ! НА МЕСТО ПЁРНА НУЖНО НАЗНАЧИТЬ ЖИРНОВАСЮ! ПОСМЕЕМСЯ ОТ ДУШИ!

      1
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      Рейтинг: +2907

      mopecekca > Puddle 1 час назад

      да над тобой и так все смеются

      2
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      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 1 час назад

      лол

      0
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      Рейтинг: +4113

      порт 2 часа назад

      но я почти Мальчиш-Кибальчиш
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      Колобок, румяный бок.

      2
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      Рейтинг: +541

      elessar arnor > порт 1 час назад

      а колобок то будет поразумнее

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