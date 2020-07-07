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Уткин – об отставке Цорна: «A tutti, полагаю, и немедленно avanti»

7 июля 2020, 16:08
7

Блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

«Ну что ж, друзья мои. Я не инсайдер, но я почти Мальчиш-Кибальчиш. А следовательно, вода в ключах, а голова на плечах. Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдается мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один.

Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции.И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта. Не вижу, чем и как еще могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, т.е. извне.А тутти, полагаю, и немедленно аванти. Ну, поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Когда Массимо Каррера возглавлял «Спартак», болельщики на матчах скандировали кричалку «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» [«Вместе! Вперед! Массимо Каррера! – итал.].

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак АЕК Каррера Массимо Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (7)
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порт
1594127499
но я почти Мальчиш-Кибальчиш --------------------------------------------------------------------- Колобок, румяный бок.
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за ЦСКА с детства
1594128323
лол
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NewLife
1594130521
"Заменить бы пешки на рюмашки, сразу б прояснилось на доске." Высоцкий. Вася - фантазер.
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DOCTOR PENALTY
1594133424
Вася, ты не почти Мальчиш-Кибальчиш, а целых два.
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Proker
1594135760
Утяра бомборбия-киркуду
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777+
1594149850
Можно увольнять хоть Цорна, хоть Тедеско, И кричать - "Avanti Massimo and tutti"! Нет игры у Спартака - сплошная лажа, Как дешевая попса, как Тутти - Фрутти!!!
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