Скира: «Барселона» уверена, что договорится с «Интером» о переходе Лаутаро к октябрю

«Барселона» продолжает переговоры с «Интером» по переходу нападающего Лаутаро Мартинеса.

Сегодня истекает срок возможного выкупа контракта через отступные.

«Барселона» по-прежнему ведет переговоры с итальянским клубом, который намерен выручить за футболиста 90 миллионов евро.

Каталонцы согласовали с 22-летним аргентинцем пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

В «Барселоне» уверены, что смогут подписать Лаутаро к октябрю.