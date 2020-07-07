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    Скира: «Барселона» уверена, что договорится с «Интером» о переходе Лаутаро к октябрю

    «Барселона» продолжает переговоры с «Интером» по переходу нападающего Лаутаро Мартинеса.

    Сегодня истекает срок возможного выкупа контракта через отступные.

    «Барселона» по-прежнему ведет переговоры с итальянским клубом, который намерен выручить за футболиста 90 миллионов евро.

    Каталонцы согласовали с 22-летним аргентинцем пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

    В «Барселоне» уверены, что смогут подписать Лаутаро к октябрю.

    • В этом сезоне форвард провел за «Интер» 27 матчей в чемпионате Италии, забил 12 мячей и отдал шесть ассистов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    07.07.2020 10:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3788

      Hektor 84 7 июля, 17:48

      Сомневаюсь. Интер еще больше заломит ценник!

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