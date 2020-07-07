Скира: «Барселона» уверена, что договорится с «Интером» о переходе Лаутаро к октябрю

«Барселона» продолжает переговоры с «Интером» по переходу нападающего Лаутаро Мартинеса.
Сегодня истекает срок возможного выкупа контракта через отступные.
«Барселона» по-прежнему ведет переговоры с итальянским клубом, который намерен выручить за футболиста 90 миллионов евро.
Каталонцы согласовали с 22-летним аргентинцем пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.
В «Барселоне» уверены, что смогут подписать Лаутаро к октябрю.
- В этом сезоне форвард провел за «Интер» 27 матчей в чемпионате Италии, забил 12 мячей и отдал шесть ассистов.
Источник: Твиттер Николо Скиры