Sport24: Манджукич хочет зарабатывать в «Локомотиве» 4 миллиона в год

С точки зрения того что он может придти за бесплатно - вариант не самый плохой. Т.е можно было отдать лямов 6 за трансфер и дать за 2 ляма, или дать зп 4 ляма на те же года 2 хватит этой же суммы. Только ... ну это мое мнение личное, манджукич прямо не очень хороший игрок, мне он никогда не нравился, да - высокий, потому головой играет, но медленный как днина, немного подлый .. не знаю нужен ли он в свои 34.
Форвард Марио Манджукич назвал «Локомотиву» условия для своего перехода в московский клуб.
По информации Sport24, хорват хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Платить за трансфер 34-летнего футболиста «Локо» не придется, поскольку на выходных он стал свободным агентом.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
- «Локомотив» занимает второе место в РПЛ.