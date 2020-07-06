Sport24: Манджукич хочет зарабатывать в «Локомотиве» 4 миллиона в год

Форвард Марио Манджукич назвал «Локомотиву» условия для своего перехода в московский клуб.
По информации Sport24, хорват хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Платить за трансфер 34-летнего футболиста «Локо» не придется, поскольку на выходных он стал свободным агентом.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
- «Локомотив» занимает второе место в РПЛ.
Источник: Sport24