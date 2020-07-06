Sport24: Манджукич хочет зарабатывать в «Локомотиве» 4 миллиона в год

Форвард Марио Манджукич назвал «Локомотиву» условия для своего перехода в московский клуб.

По информации Sport24, хорват хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

Платить за трансфер 34-летнего футболиста «Локо» не придется, поскольку на выходных он стал свободным агентом.