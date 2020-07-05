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    Sport24: Манджукич хочет зарабатывать в «Локомотиве» 4 миллиона в год

    Форвард Марио Манджукич назвал «Локомотиву» условия для своего перехода в московский клуб.

    По информации Sport24, хорват хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

    Платить за трансфер 34-летнего футболиста «Локо» не придется, поскольку на выходных он стал свободным агентом.

    • Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
    • Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
    • «Локомотив» занимает второе место в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9664

      DeStar 40 минут назад

      С точки зрения того что он может придти за бесплатно - вариант не самый плохой. Т.е можно было отдать лямов 6 за трансфер и дать за 2 ляма, или дать зп 4 ляма на те же года 2 хватит этой же суммы. Только ... ну это мое мнение личное, манджукич прямо не очень хороший игрок, мне он никогда не нравился, да - высокий, потому головой играет, но медленный как днина, немного подлый .. не знаю нужен ли он в свои 34.

      2
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      Рейтинг: +20

      Назарян 42 минуты назад

      а почему не 10 или 15 рыло не треснет игрочишка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1955

      giluxa1963 48 минут назад

      перебор -РЖД не потянет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1583

      AZ 2 часа назад

      При всем уважении моем к этому игроку - он не стоит такой зарплаты... ДА и РПЛ пора уходить уже от прозвища - "Россия - можно нажиться на крупных ЗП ничерта не делая"

      2
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      Рейтинг: +3703

      Борат 2 часа назад

      у муранчука подгорит от такой зарплаты манжукича !
      гыгы

      2
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