Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. ЦСКА благодаря трем голам за четыре минуты разгромил «Ахмат», отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка

РПЛ. ЦСКА благодаря трем голам за четыре минуты разгромил «Ахмат», отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка

4 июля 2020, 22:19
27

ЦСКА в гостях крупно победил «Ахмат». Во время второго тайма в течение четырех минут москвичи забили трижды.

Команда Виктора Гончаренко осталась пятой, но сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).

«Ахмат»: Городов, Гиголаев (Богосавац, 65), Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Иванов (Митришев, 73), Роши, Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Понсе (Визеу, 27).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Влашич, Сигурдссон (Васин, 70), Чалов (Тикнизян, 80).

Предупреждения: нет – Марадишвили, 27; Щенников, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ахмат ЦСКА
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vsespartak01
1593890597
на гончаренко тянули !вот результат его работы!отдохнул съездил и все стало нормализовываться!пусть лучше цска играет в лч!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1593891047
Всех Армейцев с уверенной победой. Команда догнала Ростов, и может реально зацепиться за зону ЛЕ.
Ответить
prtcs
1593891254
Будем надеяться, что Чалова прорвало. ЦСКА - с победой.
Ответить
BRO_football
1593891727
У Ганчеренко получилось хорошо построить игру без Фернандеса в составе. И это круто. А ещё ЦСКА проводит третий матч подряд без Карпова и Васина в стартовом составе. Как итого, 0 пропущенных голов. Надеюсь, Гончаренко это заметил.
Ответить
CSKA №1
1593891805
С победой!!!Верим в команду!!!
Ответить
S.K.V.
1593891823
ЦСКА молодцы,вперед в ЛЧ.
Ответить
vladik12
1593891852
Может, Тедеско тоже в Белоруссию на неделю съездить?
Ответить
shurik45
1593891890
Всех армейцев с ПОБЕДОЙ!
Ответить
GM
1593892230
Отличный второй тайм. Хорошее движение, четкий рисунок игры.
Ответить
Рубинище
1593892508
4 гола и нет пропущенных-завтра снег пойдёт, ещё и Чалов забил-метель точно. вот что Беларусь животворящая делает. Всё таки истерика Гончаренко пошла на пользу команде.
Ответить
Главные новости
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
1
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
2
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
Все новости
Все новости
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
1
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+