РПЛ. ЦСКА благодаря трем голам за четыре минуты разгромил «Ахмат», отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка

ЦСКА в гостях крупно победил «Ахмат». Во время второго тайма в течение четырех минут москвичи забили трижды.

Команда Виктора Гончаренко осталась пятой, но сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).

«Ахмат»: Городов, Гиголаев (Богосавац, 65), Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Иванов (Митришев, 73), Роши, Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Понсе (Визеу, 27).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Влашич, Сигурдссон (Васин, 70), Чалов (Тикнизян, 80).

Предупреждения: нет – Марадишвили, 27; Щенников, 74.

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