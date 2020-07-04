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    РПЛ. ЦСКА благодаря трем голам за четыре минуты разгромил «Ахмат», отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка

    ЦСКА в гостях крупно победил «Ахмат». Во время второго тайма в течение четырех минут москвичи забили трижды.

    Команда Виктора Гончаренко осталась пятой, но сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев (Богосавац, 65), Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Иванов (Митришев, 73), Роши, Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Понсе (Визеу, 27).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Влашич, Сигурдссон (Васин, 70), Чалов (Тикнизян, 80).

    Предупреждения: нет – Марадишвили, 27; Щенников, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2020 22:19
    Комментарии32
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      Рейтинг: +264

      TERMIK2142 1 час назад

      Ганчеренко привез из Беларуссии новое картофельное зелье, которое допинг не палит?))) Как так вышло господа?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +396

      Proker 1 час назад

      Всем ставил плусики кто за ЦСКА,и Сережа тоже:@)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4089

      Рубинище 1 час назад

      4 гола и нет пропущенных-завтра снег пойдёт, ещё и Чалов забил-метель точно. вот что Беларусь животворящая делает. Всё таки истерика Гончаренко пошла на пользу команде.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1586

      Бриг > Рубинище 1 час назад

      за истерику +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1963

      Snek 1 час назад

      В следующий раз ВМГ не надо ехать в Беларусь, дать большой дрын, чтобы О Т П И З Д И Л всех и дело с концом, результат быстро придёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      GM 1 час назад

      Отличный второй тайм. Хорошее движение, четкий рисунок игры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2045

      shurik45 2 часа назад

      Всех армейцев с ПОБЕДОЙ!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4127

      vladik12 2 часа назад

      Может, Тедеско тоже в Белоруссию на неделю съездить?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      vsespartak01 > vladik12 1 час назад

      не поможет!увы и ах!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9653

      DeStar > vladik12 50 минут назад

      хахахааххаахах

      0
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      Рейтинг: +652

      S.K.V. 2 часа назад

      ЦСКА молодцы,вперед в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +1744

      латунный > S.K.V. 1 час назад

      какая лч надо тогда быкам и проводницам подсыпать слабительного чтоб они не играли такой отрыв по чесному не отыгрывается за 4 тура .

      0
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      Рейтинг: +195

      CSKA №1 2 часа назад

      С победой!!!Верим в команду!!!

      3
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      Рейтинг: +7911

      BRO_football 2 часа назад

      У Ганчеренко получилось хорошо построить игру без Фернандеса в составе. И это круто.
      А ещё ЦСКА проводит третий матч подряд без Карпова и Васина в стартовом составе. Как итого, 0 пропущенных голов. Надеюсь, Гончаренко это заметил.

      7
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      Рейтинг: +537

      elessar arnor > BRO_football 1 час назад

      угу, и поэтому было крайне необходимо выпустить Васина во втором, если болелы нервничают, когда он в основе, то игроки уж точно

      0
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      Рейтинг: +1586

      Бриг > BRO_football 1 час назад

      Васин - это понятно, катастрофа. В любой момент взрывается

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