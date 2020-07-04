РПЛ. ЦСКА благодаря трем голам за четыре минуты разгромил «Ахмат», отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка

ЦСКА в гостях крупно победил «Ахмат». Во время второго тайма в течение четырех минут москвичи забили трижды.
Команда Виктора Гончаренко осталась пятой, но сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков.
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)
Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).
«Ахмат»: Городов, Гиголаев (Богосавац, 65), Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Иванов (Митришев, 73), Роши, Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Понсе (Визеу, 27).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Влашич, Сигурдссон (Васин, 70), Чалов (Тикнизян, 80).
Предупреждения: нет – Марадишвили, 27; Щенников, 74.
Источник: Бомбардир.ру