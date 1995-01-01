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    Новиков – о поражении от «Арсенала»: «Оправдываться не хочется. Шансы на еврокубки остаются такие же, как и были до матча»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1). С 34-й минуты динамовцы играли в большинстве.

    «Весь матч провели в атаке. Соперник качественно оборонялся, использовал свой момент и победил. Оправдываться не хочется. Не считаю, что физически мы готовы хуже других команд. Мы готовы неплохо, физически мы выглядели нормально во всех играх после паузы.

    Шансы на попадание в еврокубки такие же, как и было до сегодняшнего дня. Вся борьба впереди. Ещe все могут потерять очки, у нас каждый может обыграть каждого», – сказал Новиков.

    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
    • В следующем туре москвичи сыграют против «Урала» (9 июля).
    • Новиков тренирует команду с осени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1689

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Лень отмазываться. Классный тренер! То есть это нормально, когда ты за 4 тура до конца чемпионата, находясь в 8 очках от зоны прямого вылета, говоришь про еврокубки?

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      Рейтинг: +1760

      neim 47 минут назад

      Какие к чёрту евро кубки с такой игрой ? Поучитесь сначала у Тамбова хотя бы, голы забивать. А лучше возьмите их к себе в аренду, больше толку будет, чем от ваших безногих пешеходов (((.

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      Рейтинг: +107

      Kurt Angel 49 минут назад

      Какие нафиг еврокубки нам? С ходячим Игбуном, косяпором Морозкой в составе?

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      Рейтинг: +1495

      evgevg13 50 минут назад

      Еврокубки? Смешно. Не вылететь бы...

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      Рейтинг: +4049

      порт 1 час назад

      Про еврокубки наверное была шутка.

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      Рейтинг: +10501

      Garrincha58 1 час назад

      Новиков что тебе делать в еврокубках?

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