Новиков – о поражении от «Арсенала»: «Оправдываться не хочется. Шансы на еврокубки остаются такие же, как и были до матча»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подытожил матч 26-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1). С 34-й минуты динамовцы играли в большинстве.

«Весь матч провели в атаке. Соперник качественно оборонялся, использовал свой момент и победил. Оправдываться не хочется. Не считаю, что физически мы готовы хуже других команд. Мы готовы неплохо, физически мы выглядели нормально во всех играх после паузы.

Шансы на попадание в еврокубки такие же, как и было до сегодняшнего дня. Вся борьба впереди. Ещe все могут потерять очки, у нас каждый может обыграть каждого», – сказал Новиков.