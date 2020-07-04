Гендиректор «Ротора» опроверг, что клуб планирует отказаться от выхода в РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский отреагировал на слухи о возможном отказе клуба от участия в следующем розыгрыше РПЛ.
«Эта информация – фейк. Все хорошо, мы готовимся к сезону [в РПЛ]. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем», – сказал Рекечинский.
- «Ротор» занял первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- Волгоградцы еще в середине июня получили лицензию для участия в РПЛ.
- Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 2004 года.
Источник: ТАСС