«Аргументы недели»: «Ротор» планирует отказаться от выхода в РПЛ

«Ротор» не готов выступать в РПЛ по финансовым причинам. Как пишет издание «Аргументы недели», руководство клуба планирует объявить, что отказывается выходить в высший дивизион.
Также на текущий момент не планируют выходить в РПЛ «Химки». Если ни химчане, ни волгоградцы не смогут играть в высшем дивизионе, из него по итогам сезона никто не вылетит.
- «Ротор» финишировал в последнем сезоне ФНЛ первым.
- Клуб уже получил лицензию для выступления в РПЛ.
- Команду на выступление в высшем дивизионе напутствовал губернатор.
Источник: «Аргументы недели»
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