«Аргументы недели»: «Ротор» планирует отказаться от выхода в РПЛ

«Ротор» не готов выступать в РПЛ по финансовым причинам. Как пишет издание «Аргументы недели», руководство клуба планирует объявить, что отказывается выходить в высший дивизион.

Также на текущий момент не планируют выходить в РПЛ «Химки». Если ни химчане, ни волгоградцы не смогут играть в высшем дивизионе, из него по итогам сезона никто не вылетит.