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  • «Аргументы недели»: «Ротор» планирует отказаться от выхода в РПЛ

«Аргументы недели»: «Ротор» планирует отказаться от выхода в РПЛ

3 июля 2020, 23:35
16

«Ротор» не готов выступать в РПЛ по финансовым причинам. Как пишет издание «Аргументы недели», руководство клуба планирует объявить, что отказывается выходить в высший дивизион.

Также на текущий момент не планируют выходить в РПЛ «Химки». Если ни химчане, ни волгоградцы не смогут играть в высшем дивизионе, из него по итогам сезона никто не вылетит.

  • «Ротор» финишировал в последнем сезоне ФНЛ первым.
  • Клуб уже получил лицензию для выступления в РПЛ.
  • Команду на выступление в высшем дивизионе напутствовал губернатор.

Источник: «Аргументы недели»

Еженедельная газета, основанная в 2006 году. Аудитория в сообществе издания в социальной сети «Одноклассники» - 33 тысячи человек. Тираж печатной версии - 345 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ротор
Комментарии (16)
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Черкизовский Кот
1593810836
Так расширять же собрались! В вышку из ПФЛ команды будете звать что ли? Уж скорее сокращать РФПЛ до 14 клубов, чем расширять до 18. С каждым годом профессиональных клубов в стране всё меньше. Осталось всего 98. Это вместе с фарм-клубами, которые особо ни на что не претендуют. Позор! Где такое видано, чтобы в стране-хозяйке ЧМ за пять дней до старта умирал клуб, месяцем ранее взявший кубок? Теперь дошло до того, что некому пополнять вышку. Позор!!!
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evgevg13
1593831045
Хотели рыночных отношений- получите. Вот и результат налицо.
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Из Твери Леха
1593836492
Это позорище. Что за ублюдочный бюрократизм? Спортивный принцип должен быть приоритетнее финансового. Здесь явно наблюдается сговор с большим братом (РПЛ). Для чего они тогда весь год старались, для чего болелы ходили на стадион? Чтоб занять 1-ое место и в лужу сесть? А смысл им тогда в следующем сезоне снова бороться за 1-ое место в ФНЛ, если по итогу такая же котовасия может произойти?
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shikari__
1593837389
так, а что там "сад и огород" написали?
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Соарес
1593839646
Как же за.бали эти Химки и Ротор
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portero
1593840826
надеюсь найдут деньги, стадион есть болельщики ходят... чинуши в 1000 раз больше воруют чем на команду надо....
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vladimir-7
1593843597
Ротор правильно решил, зачем играть в РПЛ и тратить нервы и деньги, лучше остаться в ФНЛ, жить спокойно и играть на радость своим болельщикам.
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Garrincha58
1593858049
ха ха давайте расширим РПЛ до 18 команд и тогда вообще никто никуда не захочет выходить! Футбол России просто смех!
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TОL47
1594310198
надо
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TОL47
1594310202
нах
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