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    «Аргументы недели»: «Ротор» планирует отказаться от выхода в РПЛ

    «Ротор» не готов выступать в РПЛ по финансовым причинам. Как пишет издание «Аргументы недели», руководство клуба планирует объявить, что отказывается выходить в высший дивизион.

    Также на текущий момент не планируют выходить в РПЛ «Химки». Если ни химчане, ни волгоградцы не смогут играть в высшем дивизионе, из него по итогам сезона никто не вылетит.

    • «Ротор» финишировал в последнем сезоне ФНЛ первым.
    • Клуб уже получил лицензию для выступления в РПЛ.
    • Команду на выступление в высшем дивизионе напутствовал губернатор.

    Источник: «Аргументы недели»

    Еженедельная газета, основанная в 2006 году. Аудитория в сообществе издания в социальной сети «Одноклассники» - 33 тысячи человек. Тираж печатной версии - 345 тысяч экземпляров.

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    03.07.2020 23:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2837

      solodealer 1 час назад

      ...а... нахрена в РПЛ?
      Пишут... Месси собрался на выход из Барсы... Забирайте...И СРАЗУ В ПРИМЕРУ!)))

      0
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      Рейтинг: +2893

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Так расширять же собрались! В вышку из ПФЛ команды будете звать что ли? Уж скорее сокращать РФПЛ до 14 клубов, чем расширять до 18. С каждым годом профессиональных клубов в стране всё меньше. Осталось всего 98. Это вместе с фарм-клубами, которые особо ни на что не претендуют. Позор! Где такое видано, чтобы в стране-хозяйке ЧМ за пять дней до старта умирал клуб, месяцем ранее взявший кубок? Теперь дошло до того, что некому пополнять вышку. Позор!!!

      2
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      Рейтинг: +1189

      волчарик 1 час назад

      Да ну на.Может тогда сделать лигу на принципах хоккея и баскетбола.

      0
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      Рейтинг: +2414

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, да и смысл от ФНЛ тогда, если уже второй клуб планирует идти в отказ. Надо и в ФНЛ тогда вводить поправки, чтобы баланс команды был такой, чтобы пройти в РПЛ, в случаи выхода

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