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  • Губернатор Волгоградской области – игрокам «Ротора»: «Попросил бы вас не расслабляться в РПЛ»

Губернатор Волгоградской области – игрокам «Ротора»: «Попросил бы вас не расслабляться в РПЛ»

26 июня 2020, 10:25
4

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к футболистам «Ротора» перед началом подготовки к сезону в Премьер-лиге.

«Мы оценивали работу всей команды за прошлый сезон. Я хочу вас всех поблагодарить и сказать спасибо за хорошую игру в сезоне-2019/20. Команда продемонстрировала волевой футбол, несмотря на тренерские изменения. Вы реализовали мечту болельщиков и жителей Волгоградской области!

На сегодняшний день мы уже получили лицензию и решение принято: «Ротор» будет играть в Премьер-лиге. Этого дня мы все ждали 16 лет! В Волгограде футбол очень любят, «Ротор» обожают, но и также требуют и спрашивают. Вы доказали, что у «Ротора» есть воля, есть командная игра и желание бороться дальше. Играть в команде Премьер-лиги – это мечта любого профессионального футболиста. Вы должны понимать, что «Ротор» – это народная команда и вы должны настраивать на агрессивный футбол.

Для нас важно продолжить работу по формированию местной школы футбола. «Ротору» нужна база, и идет формирование этой базы. В ближайшее время мы выделим средства на такой объект, построим такую базу. И я попросил бы вас не расслабляться, играть, как всегда умел «Ротор», у нас прекрасный стадион, возможность тренироваться, все финансовые обязательства выполнялись всегда. Не забывайте: «Ротор» – народная команда. «Раздувать» бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены. Ваша задача – побеждать. Надеемся, что вы это покажете. За вас играть мы не будем», – заявил чиновник.

  • Волгоградцы заняли в досрочно завершенном сезоне ФНЛ первое место, получив путевку в РПЛ.
  • На прошлой неделе клуб получил лицензию для участия в высшей лиге.

Источник: Официальный сайт «Ротора»
Россия. Премьер-лига Ротор
Комментарии (4)
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JTherry
1593159432
какие высокопарные слова про "народную команду", аж - до слез)))
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Plyash
1593166271
Как же обидно Химкам, Чертаново, Торпедо,сидят на хвосте за 11 туров.Могло что угодно произойти.
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RJM555
1593178953
с возвращением стадион есть болельщтки хорошие что еще надо?
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