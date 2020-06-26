Губернатор Волгоградской области – игрокам «Ротора»: «Попросил бы вас не расслабляться в РПЛ»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к футболистам «Ротора» перед началом подготовки к сезону в Премьер-лиге.

«Мы оценивали работу всей команды за прошлый сезон. Я хочу вас всех поблагодарить и сказать спасибо за хорошую игру в сезоне-2019/20. Команда продемонстрировала волевой футбол, несмотря на тренерские изменения. Вы реализовали мечту болельщиков и жителей Волгоградской области!

На сегодняшний день мы уже получили лицензию и решение принято: «Ротор» будет играть в Премьер-лиге. Этого дня мы все ждали 16 лет! В Волгограде футбол очень любят, «Ротор» обожают, но и также требуют и спрашивают. Вы доказали, что у «Ротора» есть воля, есть командная игра и желание бороться дальше. Играть в команде Премьер-лиги – это мечта любого профессионального футболиста. Вы должны понимать, что «Ротор» – это народная команда и вы должны настраивать на агрессивный футбол.

Для нас важно продолжить работу по формированию местной школы футбола. «Ротору» нужна база, и идет формирование этой базы. В ближайшее время мы выделим средства на такой объект, построим такую базу. И я попросил бы вас не расслабляться, играть, как всегда умел «Ротор», у нас прекрасный стадион, возможность тренироваться, все финансовые обязательства выполнялись всегда. Не забывайте: «Ротор» – народная команда. «Раздувать» бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены. Ваша задача – побеждать. Надеемся, что вы это покажете. За вас играть мы не будем», – заявил чиновник.