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    Гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романова в ворота «Сочи» – лучший в РПЛ по итогам июня

    Российская Премьер-лига назвала лучший гол турнира по итогам июня.

    Приз достался хавбеку «Ростова» Роману Романову. 17-летний футболист забил единственный мяч своей команды в игре с «Сочи» (1:10).

    За гол полузащитника донского клуба проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». РПЛ поддержала Эрика Бикфалви.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40012

      portero 44 минуты назад

      гол который вызвал огромное количество положительных эмоций...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1729

      латунный 52 минуты назад

      а не смешно что вашего зюбу везде пиарят его везде суют куда не лень бревно это

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3752

      BarStep 1 час назад

      Смешно., теперь с этим молодняком Ростова будут "носиться" как пиндосы с *****... Давайте ещё колено все преклоним перед ними..

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