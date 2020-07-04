Гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романова в ворота «Сочи» – лучший в РПЛ по итогам июня

Российская Премьер-лига назвала лучший гол турнира по итогам июня.

Приз достался хавбеку «Ростова» Роману Романову. 17-летний футболист забил единственный мяч своей команды в игре с «Сочи» (1:10).

За гол полузащитника донского клуба проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». РПЛ поддержала Эрика Бикфалви.