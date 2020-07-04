Гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романова в ворота «Сочи» – лучший в РПЛ по итогам июня

гол который вызвал огромное количество положительных эмоций...
Российская Премьер-лига назвала лучший гол турнира по итогам июня.
Приз достался хавбеку «Ростова» Роману Романову. 17-летний футболист забил единственный мяч своей команды в игре с «Сочи» (1:10).
За гол полузащитника донского клуба проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». РПЛ поддержала Эрика Бикфалви.
Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020