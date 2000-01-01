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    Владелец «Чайки»: «Переговоров с «Арсеналом» по Адиеву не было»

    Владелец «Чайки» Андрей Чайка высказался о будущем в клубе главного тренера Магомеда Адиева.

    По информации «СЭ», по окончании сезона 43-летний специалист, вероятно, возглавит тульский «Арсенал».

    – Никаких переговоров не было, Магомед Мусаевич является главным тренером нашей команды.

    – То есть Адиев однозначно отработает предстоящий сезон в «Чайке»?

    – Что будет в будущем, никто не знает. Это жизнь. Пока он является главным тренером «Чайки». Точка.

    • «Арсенал» в среду уволил с поста главного тренера Игоря Черевченко.
    • Команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате и опустилась на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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