Владелец «Чайки»: «Переговоров с «Арсеналом» по Адиеву не было»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка высказался о будущем в клубе главного тренера Магомеда Адиева.

По информации «СЭ», по окончании сезона 43-летний специалист, вероятно, возглавит тульский «Арсенал».

– Никаких переговоров не было, Магомед Мусаевич является главным тренером нашей команды.

– То есть Адиев однозначно отработает предстоящий сезон в «Чайке»?

– Что будет в будущем, никто не знает. Это жизнь. Пока он является главным тренером «Чайки». Точка.