Владелец «Чайки»: «Переговоров с «Арсеналом» по Адиеву не было»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка высказался о будущем в клубе главного тренера Магомеда Адиева.
По информации «СЭ», по окончании сезона 43-летний специалист, вероятно, возглавит тульский «Арсенал».
– Никаких переговоров не было, Магомед Мусаевич является главным тренером нашей команды.
– То есть Адиев однозначно отработает предстоящий сезон в «Чайке»?
– Что будет в будущем, никто не знает. Это жизнь. Пока он является главным тренером «Чайки». Точка.
- «Арсенал» в среду уволил с поста главного тренера Игоря Черевченко.
- Команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате и опустилась на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»