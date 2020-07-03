Рассказов: «С системой VAR человеческий фактор уходит, хотя у нас в чемпионате, видимо, нет»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем отношении к работе системы видеоповторов в РПЛ.

«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения. Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают четкого ответа.

И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей – такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет.

Один из ключевых минусов VAR – затяжные паузы, которые нарушают темп матча. Это можно понять на примере нашей игры с «Уфой». Чтобы взломать оборону такой команды, нужно постоянно взвинчивать темп, добавлять агрессии. В то время как противник пытается тебя «усыпить».

Подобные паузы также возникают, когда команда проигрывает и бежит вперед, а футболисты соперника используют «хитрости»: обращаются за медицинской помощью, лежат на поле. Минута, две – и все успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол – не хоккей, где интенсивность действий запредельная», – заявил Рассказов в интервью клубной пресс-службе.

Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка»