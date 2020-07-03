Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рассказов: «С системой VAR человеческий фактор уходит, хотя у нас в чемпионате, видимо, нет»

Рассказов: «С системой VAR человеческий фактор уходит, хотя у нас в чемпионате, видимо, нет»

3 июля 2020, 13:49
4

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем отношении к работе системы видеоповторов в РПЛ.

«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения. Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают четкого ответа.

И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей – такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет.

Один из ключевых минусов VAR – затяжные паузы, которые нарушают темп матча. Это можно понять на примере нашей игры с «Уфой». Чтобы взломать оборону такой команды, нужно постоянно взвинчивать темп, добавлять агрессии. В то время как противник пытается тебя «усыпить».

Подобные паузы также возникают, когда команда проигрывает и бежит вперед, а футболисты соперника используют «хитрости»: обращаются за медицинской помощью, лежат на поле. Минута, две – и все успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол – не хоккей, где интенсивность действий запредельная», – заявил Рассказов в интервью клубной пресс-службе.

Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1593778845
Не человеческий, а жульнический фактор со стороны судей и руководителей ряда команд. Закрывается свинская лавочка!
Ответить
NewLife
1593780482
ВАР - это видео помощник арбитра. Если арбитр нечестный, он с помощью и без помощи видео будет принимать те решения, которые от него ждут коррупционеры. Другое дело, что для честного судьи ВАР - помощник в принятии правильных решений.
Ответить
Garrincha58
1593784251
сказочник Хаббибулину Расскажешь
Ответить
Главные новости
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
2
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Все новости
Все новости
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
1
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+