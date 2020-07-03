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    Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

    «Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа». Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

    Главное – помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка», – заявил игрок.

    • Действующий договор между сторонами истекает летом 2021 года.
    • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Московский клуб идет шестым в таблице РПЛ (32 очка).
    • Столько же у «Уфы« и «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2481

      "supermax" 10 минут назад

      ахаха..один питерские обоссанцы собрались

      0
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      Рейтинг: +3447

      alarm 31 минуту назад

      сцаная тряпка)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      Давид59 53 минуты назад

      Вот тренер Рассказову всё расскажет и Рассказов расскажет всё нам

      1
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      Рейтинг: +6218

      Литейный4 54 минуты назад

      Какая ещё красная тряпка? Пуговка от парток и не более. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6459

      Persona_non_Grata > Литейный4 49 минут назад

      Что бы у тебя бомбить начало , не надо полотнищем флага махать , достаточно пуговку показать . )))

      2
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      Рейтинг: +681

      NewLife > Литейный4 47 минут назад

      Согласен, бакланы и ослы - это не быки, и красный цвет на них не действует. Но слово Спартак, и все, что связано со Спартаком, вызывает у них словесный понос и состояние, известное в психиатрии, как паранойя.

      0
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      Рейтинг: +20724

      пьяныйхоровод > NewLife 32 минуты назад

      При слове Зенит у свиней начинается диарея из фраз и звуков , а также агрессивный психоз .

      2
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      Рейтинг: +22557

      oyabun 1 час назад

      Воспитанник Спартака Рассказов что то не стремится продлевать договор с родным клубом. Переговоры идут уже давно и эта неопределенность уже начинает напрягать. И так на флангах играть некому..

      1
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      Рейтинг: +8

      zago36 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zago", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +6107

      paracetamol 1 час назад

      Вот быки вас и потреплят, а Зенит добавит!

      0
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      Рейтинг: +2406

      KPCCSPB 1 час назад

      Кто больше всех ноет, того и будут цеплять. Раз спорток решил, что его безларная игра нормальная, и валит всё на судей, пускай тогда хавает и гнев народа.

      0
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      Рейтинг: +2994

      serppion 1 час назад

      "против «Спартака» всегда играют с особенным желанием" - по-моему, у Николая приступ воспаленного самомнения. Спартак уже давно не чемпионский, чтоб к нему как-то особенно готовиться и на нем проверять уровень своего мастерства.
      В первом круге уступили, и ко второй встрече коленочки дрожат.

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      Рейтинг: +681

      NewLife > serppion 56 минут назад

      Как давно, не напомнишь ? При слове Спартак коленочки начинают дрожать у всякой шушары болотной, бойтесь !

      0
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      Рейтинг: +2994

      serppion > NewLife 3 минуты назад

      Со времен отставки Тихонова, опозоривания Титова, торговли Аленичевым и, главное!, президентства Червиченко. Не футбольный клуб, а спекулянты у билетной кассы)).

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      Рейтинг: +4872

      alp 1 час назад

      в далеком прошлом... и то, от несправедливости, творимой спамом в российсокм футболе...сейчас спартак вызывает только сожаление....

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      Рейтинг: +681

      NewLife > alp 53 минуты назад

      Не знаю, сколько тебе годков, уважаемый, поэтому далекое прошлое это понятие относительное. Все эти необоснованные байки про несправедливость вызывают только смех: кто-то, кое-где, у нас порой...))

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