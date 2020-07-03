Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа». Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

Главное – помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка», – заявил игрок.