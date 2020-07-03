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  • Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка»

Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка»

3 июля 2020, 11:20
25

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа». Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

Главное – помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка», – заявил игрок.

  • Действующий договор между сторонами истекает летом 2021 года.
  • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Московский клуб идет шестым в таблице РПЛ (32 очка).
  • Столько же у «Уфы« и «Динамо».

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Рассказов Николай
Комментарии (25)
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порт
1593766037
Нее, как комар , которого хочется прихлопнуть.
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alp
1593766692
в далеком прошлом... и то, от несправедливости, творимой спамом в российсокм футболе...сейчас спартак вызывает только сожаление....
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serppion
1593767549
"против «Спартака» всегда играют с особенным желанием" - по-моему, у Николая приступ воспаленного самомнения. Спартак уже давно не чемпионский, чтоб к нему как-то особенно готовиться и на нем проверять уровень своего мастерства. В первом круге уступили, и ко второй встрече коленочки дрожат.
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paracetamol
1593768136
Вот быки вас и потреплят, а Зенит добавит!
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oyabun
1593769184
Воспитанник Спартака Рассказов что то не стремится продлевать договор с родным клубом. Переговоры идут уже давно и эта неопределенность уже начинает напрягать. И так на флангах играть некому..
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Давид59
1593770108
Вот тренер Рассказову всё расскажет и Рассказов расскажет всё нам
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"supermax"
1593772702
ахаха..один питерские обоссанцы собрались
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морозз
1593779351
Особенно для бомжей, которых Спартак в своё время унижал не по детски! Я помню как Питер покрывался облаком траура после игры с Спартаком! Тогда ещё не было Володи и газового облака, на данный момент спрятавшего город во мраке!
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alarmik
1593791134
По рассказу жителя спб. Жила-поживала в СПб старая проститутка. Днем выпивала, а по вечерам скиталась по питерским помойкам да сношалась с азербайджанскими дворниками. И в кои-то веки залетела. В пять месяцев родила недоношенного уродца и назвала его alarm-иком. Уродец был слишком крикливым. И чтобы он меньше орал, проститутка, между распитием спиртным и траханьем, начала пихать ему в анусик фаеры. По мере роста alarm-ика увеличивался калибр ануса, и естественно, пихала ему фаеры всё толще и толще. При этом приговаривая, терпи сынок, в будущем тебе это может пригодиться. Слова проститутки оказались пророческими. Alapm вырос и стал предводителем питерских анусных фаероносцев, куда входят пудель, литейный, кпссспб, аркалыкский ослоё.б борька и многие другие. PS. Затесалась в эту компанию особа женского пола Margella. От которой была двойная польза по проносу фаеров на стадион баклан-арена, так как у неё дырок в теле больше.
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