Азмун забил 20 голов в РПЛ в 36 матчах в составе «Зенита». Это повторение клубного рекорда

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Таким образом, иранец забил 20-й гол в чемпионате России в составе петербургской команды. Для этого ему потребовалось 36 игр.

Азмун повторил клубный рекорд по этому показателю, установленный Хосе Саломоном Рондоном в 2015 году.

Также 20 мячей в 36 матчах РПЛ в составе «Зенита» забил Артем Дзюба. Это произошло в 2016 году.

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