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    Азмун забил 20 голов в РПЛ в 36 матчах в составе «Зенита». Это повторение клубного рекорда

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

    Таким образом, иранец забил 20-й гол в чемпионате России в составе петербургской команды. Для этого ему потребовалось 36 игр.

    Азмун повторил клубный рекорд по этому показателю, установленный Хосе Саломоном Рондоном в 2015 году.

    Также 20 мячей в 36 матчах РПЛ в составе «Зенита» забил Артем Дзюба. Это произошло в 2016 году.

    Дзюба вошел в пятерку лучших ассистентов «Зенита» в РПЛ

    Источник: «История «Зенита»

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1010

      Muboraksho 1 час назад

      Азмун в переводе на русский язык- испытание- и в Рубине он забивал не мало голов. Браво Азмун.

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      Рейтинг: +123

      Kurt Angel > Muboraksho 1 час назад

      В Рубине, как раз, он забивал мало

      2
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      Рейтинг: +360

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > Muboraksho 58 минут назад

      Азмуна прорвало только в Зените. В Рубине был серой мышью.

      5
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      Рейтинг: +6190

      Литейный4 1 час назад

      А сколько промазал при выходе один на один? Ужааас.

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      Рейтинг: +901

      ziborock 1 час назад

      Вот что значит не из Питера родом! Все у них рекорды бьют")

      2
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      Рейтинг: +6190

      Литейный4 > ziborock 1 час назад

      Ой. а хто тут хрюкнул про забитые мячи? Бааа, да это почитатель свиней, которые забили 27 и пропустили 27. Да вы нули. Дубель пусто. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +901

      ziborock > Литейный4 1 час назад

      А сколько мячей забили у Зенита местные?! И заметь,я даже молчу про воспитанника Спартаковской академии, нк того, чей плакат у тебя над койкой!)))

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