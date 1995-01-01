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    The Guardian: «Гвардиола хочет перестроить «Ман Сити», трансферные цели – Алаба и Кулибали

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет провести перестройку в команде.

    По информации The Guardian, специалист хотел бы видеть в клубе защитника «Баварии» Давида Алабу. Испанца привлекает, что он может играть как на левом фланге защиты, так и в центре обороны, а это те места, которые Гвардиола хотел бы укрепить. Также в списке главных трансферных целей – защитник «Наполи» Калиду Кулибали.

    Рыночная стоимость австрийца составляет 52 миллиона евро, сенегалец стоит 56 миллионов.

    • Алаба в этом сезоне провел в Бундеслиге 28 игр, забив один гол.
    • Кулибали сыграл в текущем сезоне Серии А 17 матчей.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9646

      DeStar 1 час назад

      понеслась вода в иркутск) а если в лч их не пустят?)

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