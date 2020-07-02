The Guardian: «Гвардиола хочет перестроить «Ман Сити», трансферные цели – Алаба и Кулибали

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет провести перестройку в команде.

По информации The Guardian, специалист хотел бы видеть в клубе защитника «Баварии» Давида Алабу. Испанца привлекает, что он может играть как на левом фланге защиты, так и в центре обороны, а это те места, которые Гвардиола хотел бы укрепить. Также в списке главных трансферных целей – защитник «Наполи» Калиду Кулибали.

Рыночная стоимость австрийца составляет 52 миллиона евро, сенегалец стоит 56 миллионов.