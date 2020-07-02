The Guardian: «Гвардиола хочет перестроить «Ман Сити», трансферные цели – Алаба и Кулибали

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет провести перестройку в команде.
По информации The Guardian, специалист хотел бы видеть в клубе защитника «Баварии» Давида Алабу. Испанца привлекает, что он может играть как на левом фланге защиты, так и в центре обороны, а это те места, которые Гвардиола хотел бы укрепить. Также в списке главных трансферных целей – защитник «Наполи» Калиду Кулибали.
Рыночная стоимость австрийца составляет 52 миллиона евро, сенегалец стоит 56 миллионов.
- Алаба в этом сезоне провел в Бундеслиге 28 игр, забив один гол.
- Кулибали сыграл в текущем сезоне Серии А 17 матчей.
Источник: The Guardian