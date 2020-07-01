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  • Арбитр Федотов – о словах Джикии: «Ключевое слово в его речи – «показалось». Пусть он лучше тренируется, тогда все у «Спартака» будет хорошо»

Арбитр Федотов – о словах Джикии: «Ключевое слово в его речи – «показалось». Пусть он лучше тренируется, тогда все у «Спартака» будет хорошо»

1 июля 2020, 14:30
9

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал претензии защитника «Спартака» Георгия Джикии к судейству в матче с ЦСКА.

«Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет.

Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддергивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру – по делу.

Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии – «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чем. Нет в судействе понятия «показалось».

Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошел смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть все подряд, существует тихая проверка.

А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» все будет хорошо», – сказал Федотов.

  • ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0. Это первая победа команды Виктора Гончаренко в РПЛ с ноября.
  • «Спартак» в таблице идет шестым, ЦСКА на пятом месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Джикия Георгий Федотов Игорь
Комментарии (9)
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JTherry
1593606026
"показалось", что Федотов "отрабатывает", видно стремление вновь попасть на Матч-ТВ ("честно" порулить на ВАРе) - "пусть он побольше оправдывает судейские ошибки против Спартака" и у Федотова снова срастется контракт с газпром-ВАР...
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NewLife
1593606802
Все, что качается Спартака, эта синитовская сопля всегда трактует против Спартака. Еще ни разу не слышал от него хоть грамма позитива.
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_Marqella_
1593609605
Джикия просто клоун, сам не знает что говорит...
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Ганнибал Лектор
1593609904
Да, во всем виноват газпром. Все против спартака. И максименко пенку запустил тоже из-за газпрома. Продолжайте дальше так думать
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piligrim1986
1593610256
ну разве скажет судья по-другому?))) он свой же зад и прикрывает)) как и в прошлом туре, он же говорил тоже самое))
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