Арбитр Федотов – о словах Джикии: «Ключевое слово в его речи – «показалось». Пусть он лучше тренируется, тогда все у «Спартака» будет хорошо»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал претензии защитника «Спартака» Георгия Джикии к судейству в матче с ЦСКА.

«Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет.

Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддергивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру – по делу.

Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии – «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чем. Нет в судействе понятия «показалось».

Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошел смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть все подряд, существует тихая проверка.

А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» все будет хорошо», – сказал Федотов.