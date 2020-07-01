Влашич: «Ситуация с Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал отъезд главного тренера Виктора Гончаренко в Белоруссию на прошлой неделе. Хорват считает, что это было ошибкой специалиста.

«Ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки. В нашем клубе мы все одна большая семья и делаем всe друг для друга», – сказал Влашич.