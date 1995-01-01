«МЮ» не готов заплатить за Санчо больше 55 миллионов

всяких говно футболёров покупали а на этого нет бабла смех да и только баснословную зарплату платят Санчесу и Погба а толку от них нет
«Манчестер Юнайтед» может выделить на покупку вингера «Боруссии» Джейдона Санчо не более 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports.
При этом руководство дортмундской команды не намерено идти на уступки. «Боруссия» оценивает 20-летнего Санчо в 110 миллионов евро.
- Сообщалось, что «МЮ» изучает возможность приобретения вингера «Сассуоло» Жереми Бога в качестве альтернативы Санчо.