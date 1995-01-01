«МЮ» не готов заплатить за Санчо больше 55 миллионов

«Манчестер Юнайтед» может выделить на покупку вингера «Боруссии» Джейдона Санчо не более 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

При этом руководство дортмундской команды не намерено идти на уступки. «Боруссия» оценивает 20-летнего Санчо в 110 миллионов евро.