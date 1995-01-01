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    «МЮ» не готов заплатить за Санчо больше 55 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» может выделить на покупку вингера «Боруссии» Джейдона Санчо не более 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

    При этом руководство дортмундской команды не намерено идти на уступки. «Боруссия» оценивает 20-летнего Санчо в 110 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10462

      Garrincha58 2 часа назад

      всяких говно футболёров покупали а на этого нет бабла смех да и только баснословную зарплату платят Санчесу и Погба а толку от них нет

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      Рейтинг: +928

      yarik1_78 2 часа назад

      110 он конечно не стоит,но 55 маловато.

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