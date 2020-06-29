Сарри – об обмене Пьянича на Артура: «Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах»

У сарри того,крыша потекла.Игроки уже проходили медосмотр,а он ку-ку
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».
– Что скажете об уходе из клуба Пьянича?
– Миралем будет счастлив, потому что переходит в шикарную команду. Думаю, он доволен этим решением. При этом в эти два месяца он будет отдавать «Ювентусу» 101% своих сил.
– Сможет ли Артур вписаться в команду, если обмен состоится?
– Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах. Им еще многое предстоит сделать, так что я не хочу говорить о трансферном рынке.
- Сообщалось, что трансферы полузащитников будут совершены отдельно друг от друга.
- Это позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей.