Сарри – об обмене Пьянича на Артура: «Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».

– Что скажете об уходе из клуба Пьянича?

– Миралем будет счастлив, потому что переходит в шикарную команду. Думаю, он доволен этим решением. При этом в эти два месяца он будет отдавать «Ювентусу» 101% своих сил.

– Сможет ли Артур вписаться в команду, если обмен состоится?

– Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах. Им еще многое предстоит сделать, так что я не хочу говорить о трансферном рынке.