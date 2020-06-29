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    Сарри – об обмене Пьянича на Артура: «Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».

    – Что скажете об уходе из клуба Пьянича?

    – Миралем будет счастлив, потому что переходит в шикарную команду. Думаю, он доволен этим решением. При этом в эти два месяца он будет отдавать «Ювентусу» 101% своих сил.

    – Сможет ли Артур вписаться в команду, если обмен состоится?

    – Мы говорим о двух игроках, которые еще два месяца будут играть в своих командах. Им еще многое предстоит сделать, так что я не хочу говорить о трансферном рынке.

    • Сообщалось, что трансферы полузащитников будут совершены отдельно друг от друга.
    • Это позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +370

      Proker 1 час назад

      У сарри того,крыша потекла.Игроки уже проходили медосмотр,а он ку-ку

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