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  • Журналист Романо: «Артур подписал с «Ювентусом» пятилетний контракт»

Журналист Романо: «Артур подписал с «Ювентусом» пятилетний контракт»

28 июня 2020, 21:49
1

Бразильский полузащитник Артур оформил свой переход в «Ювентус», сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Артур подписал контракт с «Ювентусом» до июня 2025 года. Также удачно прошло медицинское обследование Миралема Пьянича в «Барселоне», – написал инсайдер в твиттере.

Сообщалось, что трансферы хавбеков будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей. По информации ESPN, переход Артура обошелся туринцам в 60 миллионов евро.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 730 тысяч подписчиков.

Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Пьянич Миралем Артур
Комментарии (1)
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Dgad
1593410497
Сарри как раз Артут очень нужен, так как в Челси у него был на эту роль Жоржинье, в Юве никто не подходит по навыкам. Но вот Барсе зачем это все нужно я не понимаю..менять молодого игрока на уже 30 летнего Пьянича ну такое себе
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