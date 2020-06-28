Журналист Романо: «Артур подписал с «Ювентусом» пятилетний контракт»

Бразильский полузащитник Артур оформил свой переход в «Ювентус», сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Артур подписал контракт с «Ювентусом» до июня 2025 года. Также удачно прошло медицинское обследование Миралема Пьянича в «Барселоне», – написал инсайдер в твиттере.

Сообщалось, что трансферы хавбеков будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей. По информации ESPN, переход Артура обошелся туринцам в 60 миллионов евро.