Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Реал Сосьедадом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 31-го тура Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Аритц, Монреаль, Сальдуа, Льоренте, Субименди, Эдегор, Мерино, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Запасные: Мойя, Субиарре, Лопес, Порту, Айхен, Пачеко, Джуахра, Горосабаль, Субельдиа, Ле Норман, Исак.

«Сельта»: Рубен, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Брадарич, Бельтран, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Мина.

Запасные: Вильяр, Росич, Фонтан, Мальо, Араухо, Нолито, Г. Фернандес, Мендес, Саэнс, Джакобо, Диоп, Смолов.

Встреча на стадионе «Аноэта», что в Сан-Себастьяне, начнется в 20:30 по Москве.