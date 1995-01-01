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    Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Реал Сосьедадом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 31-го тура Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой».

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Аритц, Монреаль, Сальдуа, Льоренте, Субименди, Эдегор, Мерино, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

    Запасные: Мойя, Субиарре, Лопес, Порту, Айхен, Пачеко, Джуахра, Горосабаль, Субельдиа, Ле Норман, Исак.

    «Сельта»: Рубен, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Брадарич, Бельтран, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Мина.

    Запасные: Вильяр, Росич, Фонтан, Мальо, Араухо, Нолито, Г. Фернандес, Мендес, Саэнс, Джакобо, Диоп, Смолов.

    Встреча на стадионе «Аноэта», что в Сан-Себастьяне, начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: твиттер «Сельты»

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