АПЛ. «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», Кейн забил первый гол после травмы

«Тоттенхэм» обыграл в домашнем матче 31 тура «Вест Хэм» со счетом 2:0.
На 64-й минуте гости забили автогол, автором которого стал полузащитник Томаш Соучек. В конце матча отличился форвард Гарри Кейн – для него этот гол стал первым после того, как он восстановился от травмы.
Команда Жозе Моуриньо набрала 45 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 27-ю очками идет на 17-м месте.
Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур
Голы: 1:0 – Соучек, 64 (автогол); 2:0 – Кейн, 82.
Источник: «Бомбардир»