Sky Sports: «Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура

«Ювентус» договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника каталонцев Артура за 80 миллионов евро, пишет Sky Sports.

Сейчас туринцы пытаются убедить в переходе самого игрока. «Ювентус» предложил бразильцу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро.

Между тем «Барселона» хочет приобрести у «Юве» хавбека Миралема Пьянича, которого туринский клуб оценивает в 70 миллионов евро. «Ювентус» готов включить его в сделку по Артуру, но каталонцы не согласны, что их полузащитник стоит всего на 10 миллионов дороже боснийца.