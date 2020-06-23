Спортивный директор «Ювентуса» – об обмене Пьянича на Артура: «Мы и «Барселона» приостановили переговоры»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о возможном обмене полузащитника Миралема Пьянича на полузащитника «Барселоны» Артура.

«Мы регулярно общаемся с боссами «Барсы», но сейчас у клубов важные игры, поэтому мы приостановили переговоры.

Дело не в том, чтобы успеть к 30 июня, раньше или позже. Все стороны должны найти оптимальное решение, а оба футболиста должны дать добро на трансфер», – заявил спортивный директор «Ювентуса».