«Динамо» Бр: «Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев. Дайте детям подготовиться к экзаменам»

Брянское «Динамо» (ФНЛ) отреагировало на ситуацию с возможным переносом матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». В Брянске в шутку предложили сыграть в Краснодаре.

«Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев-москвичей. Оставьте детей в покое, дайте им подготовиться к экзаменам», – написало «Динамо».