«Динамо» Бр: «Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев. Дайте детям подготовиться к экзаменам»

Лучше давайте вместо позорников из Сочи заходите. Такой позор нам не нужен в РПЛ.
Брянское «Динамо» (ФНЛ) отреагировало на ситуацию с возможным переносом матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». В Брянске в шутку предложили сыграть в Краснодаре.
«Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев-москвичей. Оставьте детей в покое, дайте им подготовиться к экзаменам», – написало «Динамо».
- «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
- На перенос согласился «Краснодар».
- По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.