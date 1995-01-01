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    «Динамо» Бр: «Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев. Дайте детям подготовиться к экзаменам»

    Брянское «Динамо» (ФНЛ) отреагировало на ситуацию с возможным переносом матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». В Брянске в шутку предложили сыграть в Краснодаре.

    «Готовы сыграть с «Краснодаром» вместо братьев-москвичей. Оставьте детей в покое, дайте им подготовиться к экзаменам», – написало «Динамо».

    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
    • На перенос согласился «Краснодар».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.

    Источник: твиттер «Динамо» Бр

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15341

      bset 52 минуты назад

      Лучше давайте вместо позорников из Сочи заходите. Такой позор нам не нужен в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +974

      фанат джигурды > bset 15 минут назад

      А почему бы нет.

      Стадион в Брянске очень хороший, причём здорово продуманы нижние ряды.

      0
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      Рейтинг: +2234

      absent32 57 минут назад

      потерпите землячки))) надеюсь, что когда нибудь вы сыграете не только с Краснодаром в РПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахахаха, РФС уже стебут все, кому не лень)

      2
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 1 час назад

      Ага. Просто брянское Динамо не проверялось еще. Лучше не шутить так

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