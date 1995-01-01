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    Егоров и Конов сообщили о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на июль

    Сегодня, 21 июня, матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» не состоится. Об этом сообщают инсайдеры Сергей Егоров и Василий Конов.

    Решение перенести матч на 19 июля приняло бюро исполкома РФС в связи со вспышкой коронавируса в составе «Динамо».

    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
    • На перенос согласился «Краснодар».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1177

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Динамо упало ниже плинтуса, только потому, что прекрасно понимая , что следующие игры они также не смогут играть основой, все равно предложили перенести матч. Это подлость по отношению к Быкам. Благородством со стороны Галицкого тут и не пахнет. Все по команде. Краснодар игрой никогда не возьмет чемпионат, только всякие нехорошие поступки помогут добраться до вершины.

      0
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      Рейтинг: +2051

      serhio80 > Retiremen_VMF 55 минут назад

      Сдадут тесты до следующей игры, здоровые будут играть

      0
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      Рейтинг: +90

      Frenzybm 1 час назад

      Да они вообще все попутали? То есть Ростов должен играть молодёжкой, а у динамо её по ходу просто нет??

      1
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      Рейтинг: +1893

      giluxa1963 1 час назад

      а что тоже бюро исполкома РФС не приняло такого решения на матч Сочи -Ростов , а понял Ростов мешает свинкам

      -3
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      Рейтинг: +2051

      serhio80 > giluxa1963 53 минуты назад

      Явно сочинские засранцы принадлежат бзениту

      0
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      Рейтинг: +2346

      "supermax" > serhio80 33 минуты назад

      о.ху.еть...эти у.е.б.к.и даже тут хотят Спартак приплести...ахаха....*** мозгов просто 0...полное отсутствие всякого их присутствия

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      Рейтинг: +1533

      Boeung777 1 час назад

      Бедный Ростов! Москва, Питер - "респект"

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