Егоров и Конов сообщили о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на июль

Сегодня, 21 июня, матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» не состоится. Об этом сообщают инсайдеры Сергей Егоров и Василий Конов.

Решение перенести матч на 19 июля приняло бюро исполкома РФС в связи со вспышкой коронавируса в составе «Динамо».