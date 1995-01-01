Егоров и Конов сообщили о переносе матча «Краснодар» – «Динамо» на июль

Динамо упало ниже плинтуса, только потому, что прекрасно понимая , что следующие игры они также не смогут играть основой, все равно предложили перенести матч. Это подлость по отношению к Быкам. Благородством со стороны Галицкого тут и не пахнет. Все по команде. Краснодар игрой никогда не возьмет чемпионат, только всякие нехорошие поступки помогут добраться до вершины.
Сегодня, 21 июня, матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» не состоится. Об этом сообщают инсайдеры Сергей Егоров и Василий Конов.
Решение перенести матч на 19 июля приняло бюро исполкома РФС в связи со вспышкой коронавируса в составе «Динамо».
- «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
- На перенос согласился «Краснодар».
- По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.