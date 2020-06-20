Лесовой: «Спартак» играл против «Арсенала» очень грубо»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Футболист отметил грубую игру соперника.

«Нас очень подкосил гол в раздевалку, до этого у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Мы контролировали мяч, играли более остро, и это видели все, кто смотрел матч. Но результат на табло, и завтра на теоретическом занятии мы будем разбираться, что сделали неправильно. Затронем все плохие и хорошие стороны.

В раздевалке не стали кричать, шуметь и по горячим следам выяснять. Повторюсь, завтра спокойно встретимся и всe обсудим. А так, Игорь Геннадьевич Черевченко нас поблагодарил за игру. Мы готовились к такой игре со «Спартаком». Они закрыли зоны нашим скоростным игрокам, но, повторюсь, забей мы хоть один момент, всe сложилось бы по-другому. «Спартаку» пришлось бы раскрываться, и у нас появлялись бы зоны для действий. На второй тайм мы выходили с чeтким настроем отыграться, но, может быть, слишком сильно увлекались игрой в атаке. Вместе с тем начали оставлять сзади свободные зоны, а «Спартак» только этого и ждал.

Огромное количество жeлтых карточек в матче считаю следствием того, что наши игроки атаки переигрывали защиту «Спартака», особенно в первом тайме. Я считаю, что можно было дать и больше жeлтых, потому что они играли очень грубо — как со мной, так и с Сергеем Ткачeвым и Евгением Луценко. Если говорить в общем, судейство было нормальным, все карточки по делу.

Было ли ощущение, что сможем дожать? Ну, уже совсем мало времени оставалось. Если бы мы забили первый гол на 80-й минуте, то может быть. Но вся концовка говорит о том, что мы хорошо готовы в физическом плане. Конечно, играть тяжелее, чем до карантина, но терпимо. Не могу сказать, что физическое состояние какое-то ужасное.

Подготовка в физическом плане была плюс-минус такая же, как и на зимних сборах. Без особых страданий как-то всe проходило. Конечно, никто не любит беготню, но это нужно», – считает Лесовой.