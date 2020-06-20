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Лесовой: «Спартак» играл против «Арсенала» очень грубо»

20 июня 2020, 23:17
25

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Футболист отметил грубую игру соперника.

«Нас очень подкосил гол в раздевалку, до этого у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Мы контролировали мяч, играли более остро, и это видели все, кто смотрел матч. Но результат на табло, и завтра на теоретическом занятии мы будем разбираться, что сделали неправильно. Затронем все плохие и хорошие стороны.

В раздевалке не стали кричать, шуметь и по горячим следам выяснять. Повторюсь, завтра спокойно встретимся и всe обсудим. А так, Игорь Геннадьевич Черевченко нас поблагодарил за игру. Мы готовились к такой игре со «Спартаком». Они закрыли зоны нашим скоростным игрокам, но, повторюсь, забей мы хоть один момент, всe сложилось бы по-другому. «Спартаку» пришлось бы раскрываться, и у нас появлялись бы зоны для действий. На второй тайм мы выходили с чeтким настроем отыграться, но, может быть, слишком сильно увлекались игрой в атаке. Вместе с тем начали оставлять сзади свободные зоны, а «Спартак» только этого и ждал.

Огромное количество жeлтых карточек в матче считаю следствием того, что наши игроки атаки переигрывали защиту «Спартака», особенно в первом тайме. Я считаю, что можно было дать и больше жeлтых, потому что они играли очень грубо — как со мной, так и с Сергеем Ткачeвым и Евгением Луценко. Если говорить в общем, судейство было нормальным, все карточки по делу.

Было ли ощущение, что сможем дожать? Ну, уже совсем мало времени оставалось. Если бы мы забили первый гол на 80-й минуте, то может быть. Но вся концовка говорит о том, что мы хорошо готовы в физическом плане. Конечно, играть тяжелее, чем до карантина, но терпимо. Не могу сказать, что физическое состояние какое-то ужасное.

Подготовка в физическом плане была плюс-минус такая же, как и на зимних сборах. Без особых страданий как-то всe проходило. Конечно, никто не любит беготню, но это нужно», – считает Лесовой.

  • «Арсенал» после матча опустился на восьмое место.
  • «Спартак» поднялся на шестое.
  • Лесовой принадлежит «Зениту».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Зенит Лесовой Даниил
Комментарии (25)
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СвинкаСправедливости
1592684297
Да вы сами играли ещё грубее, просто вас не судили толком.
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rash1959
1592685383
Половина карточек от судейки выдуманная. А постоянные свистки в пользу тулы с первых минут.
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kvm
1592687521
иди лесом, плакса Лесовая
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JTherry
1592688392
Лесовой рассчитывал на балетные па на поле?)) или на внука бывшего министра химпрома должны были "оберег" надеть? судья и так "старался" изо всех сил, свистел любой момент в пользу Арсенала
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VVM1964
1592690524
«Спартак» играл против «Арсенала» очень грубо» - спорное утверждение , даже исходя из статистики , а на мой взгляд и не без однобокости судейства . Хоть сегодня Спартак и выиграл и как говорится - " победителей не судят " , но здесь большой вопрос не к победителям , а к проигравшим ( по судейству ) , а к Спартаку вопрос-претензия - нельзя расслабляться до свистка .
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piligrim1986
1592716727
так нехрен башкой под бутсы из-за спины лезть
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yorgenbarenz
1592719988
Да,мы видели,как за тобой Джикия с топором бегал.Как не вдарил?Повезло тебе,парень.
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Павелий
1592724566
Что вы хотите: Лесовой принадлежит Зениту, а у них и у тренеров, и у игроков в контракте прописано, что надо ныть.
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ufos73
1592730807
Что лично я видел? Спартак раздавил нытиков, а по физике так вообще как как тот позорный матч с детьми... Но после 3 расслабился, замены изменили стиль игры, ну и дали забить разок, разок судья дал забить... Ни че Лесовой с детьми оторвешься как ЗеБолотный )))
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zigbert
1592753236
Все же со стороны Арсенала было много нырков. Судья плохо разобрался в этих эпизодах. Даже когда Жиго нанесли травму,пройдясь по ноге шипами,арбитр не дал даже желтой карточки, хотя через гетры проступила кровь.
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