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    Лесовой: «Спартак» играл против «Арсенала» очень грубо»

    Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Футболист отметил грубую игру соперника.

    «Нас очень подкосил гол в раздевалку, до этого у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Мы контролировали мяч, играли более остро, и это видели все, кто смотрел матч. Но результат на табло, и завтра на теоретическом занятии мы будем разбираться, что сделали неправильно. Затронем все плохие и хорошие стороны.

    В раздевалке не стали кричать, шуметь и по горячим следам выяснять. Повторюсь, завтра спокойно встретимся и всe обсудим. А так, Игорь Геннадьевич Черевченко нас поблагодарил за игру. Мы готовились к такой игре со «Спартаком». Они закрыли зоны нашим скоростным игрокам, но, повторюсь, забей мы хоть один момент, всe сложилось бы по-другому. «Спартаку» пришлось бы раскрываться, и у нас появлялись бы зоны для действий. На второй тайм мы выходили с чeтким настроем отыграться, но, может быть, слишком сильно увлекались игрой в атаке. Вместе с тем начали оставлять сзади свободные зоны, а «Спартак» только этого и ждал.

    Огромное количество жeлтых карточек в матче считаю следствием того, что наши игроки атаки переигрывали защиту «Спартака», особенно в первом тайме. Я считаю, что можно было дать и больше жeлтых, потому что они играли очень грубо — как со мной, так и с Сергеем Ткачeвым и Евгением Луценко. Если говорить в общем, судейство было нормальным, все карточки по делу.

    Было ли ощущение, что сможем дожать? Ну, уже совсем мало времени оставалось. Если бы мы забили первый гол на 80-й минуте, то может быть. Но вся концовка говорит о том, что мы хорошо готовы в физическом плане. Конечно, играть тяжелее, чем до карантина, но терпимо. Не могу сказать, что физическое состояние какое-то ужасное.

    Подготовка в физическом плане была плюс-минус такая же, как и на зимних сборах. Без особых страданий как-то всe проходило. Конечно, никто не любит беготню, но это нужно», – считает Лесовой.

    • «Арсенал» после матча опустился на восьмое место.
    • «Спартак» поднялся на шестое.
    • Лесовой принадлежит «Зениту».

    Источник: «Чемпионат»

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    20.06.2020 23:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +23508

      VVM1964 21 минуту назад

      «Спартак» играл против «Арсенала» очень грубо» - спорное утверждение , даже исходя из статистики , а на мой взгляд и не без однобокости судейства . Хоть сегодня Спартак и выиграл и как говорится - " победителей не судят " , но здесь большой вопрос не к победителям , а к проигравшим ( по судейству ) , а к Спартаку вопрос-претензия - нельзя расслабляться до свистка .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4894

      JTherry 56 минут назад

      Лесовой рассчитывал на балетные па на поле?)) или на внука бывшего министра химпрома должны были "оберег" надеть? судья и так "старался" изо всех сил, свистел любой момент в пользу Арсенала

      0
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      Рейтинг: +990

      kvm 1 час назад

      иди лесом, плакса Лесовая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3498

      Борат 1 час назад

      В очередной раз очень стыдно за пищевик !
      Петухи пархатые еле отскочили !
      Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +37

      loko1982 > Борат 1 час назад

      Сегодня за Пищевик не стыдно! Они без Ананидзе, без Де Зуева и без Бромотана смогли Арсенал обыграть!))

      0
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      Рейтинг: +2035

      serhio80 > Борат 1 час назад

      С вокзала чтоли из помойки убежать успел? Петушара пархатая?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +23508

      VVM1964 > Борат 17 минут назад

      В очередной раз задаюсь вопросом - как же живет человек с мозгами курицы ??? )))

      0
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      Рейтинг: +1810

      rash1959 1 час назад

      Половина карточек от судейки выдуманная. А постоянные свистки в пользу тулы с первых минут.

      4
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      Рейтинг: +842

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Да вы сами играли ещё грубее, просто вас не судили толком.

      4
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