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  • Журналист Боярский: «Динамо» не рассматривает вероятность проведения игры с «Краснодаром» молодежкой, если клуб отправят на карантин»

Журналист Боярский: «Динамо» не рассматривает вероятность проведения игры с «Краснодаром» молодежкой, если клуб отправят на карантин»

20 июня 2020, 22:05
3

Александр Боярский сообщил, что «Динамо» не планирует проводить матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» молодежным составом. Основная команда москвичей не полетела на встречу из-за вспышки коронавируса, о ней информируют инсайдеры.

«По моей информации, на данный момент «Динамо» не рассматривает вероятность проведения ближайшего либо последующих матчей молодежной командой в случае, если всю команду отправят на 14-дневный карантин», – написал Боярский в телеграме.

  • Есть информация и о заражении в «Уфе».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
  • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

Источник: телеграм-канал Александра Боярского

Бывший сотрудник «Спорт ФМ» и Sportbox. Болеет за «Динамо». Аудитория в телеграме - более 1,3 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (3)
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acor94
1592681034
после матча с Сочи, лучше сразу техническое , чем 10:1
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Черкизовский Кот
1592682657
Отличие молодёжки "Динамо" от ростовской в том, что москвичи выиграли молодёжное первенство, тогда как ростовские пацаны заняли 12-е место. Так что молодёжка "Динамо" вполне может дать бой. Хотя не хотелось бы подобных экспериментов после Сочинского позора. PS Уважение ростовским ребятам. А руководство "Сочи" - негодяи.
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