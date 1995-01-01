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    Журналист Боярский: «Динамо» не рассматривает вероятность проведения игры с «Краснодаром» молодежкой, если клуб отправят на карантин»

    Александр Боярский сообщил, что «Динамо» не планирует проводить матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» молодежным составом. Основная команда москвичей не полетела на встречу из-за вспышки коронавируса, о ней информируют инсайдеры.

    «По моей информации, на данный момент «Динамо» не рассматривает вероятность проведения ближайшего либо последующих матчей молодежной командой в случае, если всю команду отправят на 14-дневный карантин», – написал Боярский в телеграме.

    • Есть информация и о заражении в «Уфе».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

    Бывший сотрудник «Спорт ФМ» и Sportbox. Болеет за «Динамо». Аудитория в телеграме - более 1,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2842

      Черкизовский Кот 17 минут назад

      Отличие молодёжки "Динамо" от ростовской в том, что москвичи выиграли молодёжное первенство, тогда как ростовские пацаны заняли 12-е место. Так что молодёжка "Динамо" вполне может дать бой. Хотя не хотелось бы подобных экспериментов после Сочинского позора. PS Уважение ростовским ребятам. А руководство "Сочи" - негодяи.

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      Рейтинг: +1216

      acor94 44 минуты назад

      после матча с Сочи, лучше сразу техническое , чем 10:1

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