Журналист Боярский: «Динамо» не рассматривает вероятность проведения игры с «Краснодаром» молодежкой, если клуб отправят на карантин»

Александр Боярский сообщил, что «Динамо» не планирует проводить матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» молодежным составом. Основная команда москвичей не полетела на встречу из-за вспышки коронавируса, о ней информируют инсайдеры.

«По моей информации, на данный момент «Динамо» не рассматривает вероятность проведения ближайшего либо последующих матчей молодежной командой в случае, если всю команду отправят на 14-дневный карантин», – написал Боярский в телеграме.