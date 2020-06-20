Журналист Боярский: «Динамо» не рассматривает вероятность проведения игры с «Краснодаром» молодежкой, если клуб отправят на карантин»

Александр Боярский сообщил, что «Динамо» не планирует проводить матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» молодежным составом. Основная команда москвичей не полетела на встречу из-за вспышки коронавируса, о ней информируют инсайдеры.
«По моей информации, на данный момент «Динамо» не рассматривает вероятность проведения ближайшего либо последующих матчей молодежной командой в случае, если всю команду отправят на 14-дневный карантин», – написал Боярский в телеграме.
- Есть информация и о заражении в «Уфе».
- По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
- «Динамо» в РПЛ идет седьмым.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Бывший сотрудник «Спорт ФМ» и Sportbox. Болеет за «Динамо». Аудитория в телеграме - более 1,3 тысячи подписчиков.