РПЛ. «Рубин» в гостях обыграл «Урал» благодаря голу С. Бакаева

В матче 23-го тура РПЛ «Рубин» на выезде одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на седьмой минуте благодаря автоголу Пабло Сантоса, однако казанцы сумели забить в ответ дважды – отличились Хвича Кварацхелия и Солтмурад Бакаев.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, опередив как раз «Урал», который теперь на 12-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сантос (в свои ворота), 7; 1:1 – Кварацхелия, 39; 1:2 – Бакаев, 56.

«Урал»: Годзюр, Золотов (Юсупов, 83), Кулаков, Вилюш, Емельянов, Бумаль, Кухарчик, Эль Кабир (Бавин, 74), Егорычев (Аугустыняк, 83), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61).

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло Сантос, Зуев, Подберезкин, Кварацхелия, Бакаев (Давиташвили, 67), Нильсен, Могилевец (Коновалов, 61), Игнатьев (Марков, 86).

Предупреждения: Эль Кабир, 37; Бавин, 78; Емельянов, 86 – Могилевец, 48; Дюпин, 89.

Удаление: нет – Подберезкин, 71.

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