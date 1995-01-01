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    РПЛ. «Рубин» в гостях обыграл «Урал» благодаря голу С. Бакаева

    В матче 23-го тура РПЛ «Рубин» на выезде одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 2:1.

    Хозяева поля открыли счет на седьмой минуте благодаря автоголу Пабло Сантоса, однако казанцы сумели забить в ответ дважды – отличились Хвича Кварацхелия и Солтмурад Бакаев.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, опередив как раз «Урал», который теперь на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сантос (в свои ворота), 7; 1:1 – Кварацхелия, 39; 1:2 – Бакаев, 56.

    «Урал»: Годзюр, Золотов (Юсупов, 83), Кулаков, Вилюш, Емельянов, Бумаль, Кухарчик, Эль Кабир (Бавин, 74), Егорычев (Аугустыняк, 83), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61).

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло Сантос, Зуев, Подберезкин, Кварацхелия, Бакаев (Давиташвили, 67), Нильсен, Могилевец (Коновалов, 61), Игнатьев (Марков, 86).

    Предупреждения: Эль Кабир, 37; Бавин, 78; Емельянов, 86 – Могилевец, 48; Дюпин, 89.

    Удаление: нет – Подберезкин, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      grachv 9 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------ http://antcam.2sms.ru

      0
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      Рейтинг: +17

      semm 13 минут назад

      Рубин приятно удивил - выходит Слуцкий не зазря в команде - ну чтож МОЛОДЦЫ

      0
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      Рейтинг: +296

      BuenosArgentina 1 час назад

      ...судьи, , это тяжёлый день для всех нас, Рубин обязан вылетать в пердив

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4022

      Рубинище 1 час назад

      Всех с победой. нужнейшие 3 очка. Квича красавец

      3
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      ...
      Рейтинг: +711

      FaTeK1945ru > Рубинище 26 минут назад

      ...Хвича красавец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3132

      морозз 1 час назад

      Рубин с победой, молодость на этот раз взяла своё, молодцы!

      4
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