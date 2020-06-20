Sport24: полиция задержала одного фаната «Спартака», еще двое в розыске

Один из болельщиков «Спартака», участвовавший во вчерашних проводах команды на матч с тульским «Арсеналом», был арестован московской полицией.

По информации Sport24, фаната столичной команды задержали сегодня утром в шесть часов утра. Еще два фигуранта дела о хулиганстве находятся в розыске.

В пятницу болельщики «Спартака», провожая футболистов, устроили пиротехническое шоу, перекрыв при этом проезжую часть и создав дымовую завесу.

Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.